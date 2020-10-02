Согласно недавно опубликованным данным Росстата, уровень безработицы и число безработных не желают идти на спад, и по итогам августа показали ухудшение. Согласно нашим расчетам, численность безработных (по экономике в целом, с исключением сезонности – см. график ниже) ускорила рост (+156 тыс. чел. в августе против +75 тыс. чел. в июле), тогда как уровень безработицы достиг 6,4% в августе (6,3% в июле).

В целом ситуация, когда основные индикаторы экономической активности демонстрируют восстановление, а занятость все еще «запаздывает», неудивительна. Если вспомнить кризис 2009 г., по окончании которого уже в 2010 г. ВВП активно рос и уже в 2011 г. полностью компенсировал потери и превысил докризисные уровни, безработица еще длительное время ощущала последствия экономического спада и устойчиво достигла предкризисных уровней в 5,7-6% лишь в 2012 г.

Похожую ситуацию мы, вероятнее всего, будем наблюдать и сейчас: т.к. уровень безработицы ведет себя как запаздывающий индикатор (переход такого индикатора к нормальным значениям свидетельствует о полном «выздоровлении» экономики), при прочих равных, еще несколько кварталов он останется на повышенных уровнях. Однако ситуация может усложниться из-за эффектов «второй волны» внутри страны: вновь вводятся ограничения, но пока власти обещают не закрывать общественные места и ритейл. В нашем базовом сценарии мы не предполагаем, что масштаб эффектов на экономику от второй волны будет сопоставим с первой, однако в ситуации с безработицей отложат ее восстановление.