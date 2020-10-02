У Банка России есть все инструменты по спасению рубля
Доллар, росший относительно мировых валют всю прошлую и эту неделю, укрепляться перестал. Однако рубль продолжает дешеветь, так как инвесторы бегут от риска рынков развивающихся стран в пользу более консервативных активов. Усиливает пессимистичные настроения возрастающая геополитическая напряженность: конфликт в Нагорном Карабахе, предстоящие выборы в США и новости о заражении Трампа коронавирусом.
Индекс Московской биржи активно снижается, это обусловлено, в частности, фиксацией дивидендов по Сбербанку. На фоне снижения фондовых индексов, бегства инвесторов от риска и возрастанием напряженности на рынке мы видим, что валюта развивающихся стран активно снижается. Продолжается падение рубля, турецкой лиры.
Цены на топливо также подвержены негативным новостям: стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Тем не менее, мы продолжаем считать, что, возможно, верхний уровень по валюте был достигнут в конце сентября. Так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты по спасению рубля. Так, регулятор подтвердил свое намерение продать вырученную валюту от продажи Сбербанка на торгах, начиная с 1 октября – это должно снизить напряженность в валютном курсе.
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 77,5 – 79 рублей за доллар, 91 — 92 рублей за евро.
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