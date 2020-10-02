В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Системы (+5,09%), акции Полюса (+1,91%) и Полиметалла (+1,90%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-9,16% и —8,52% соответственно), которые упали после закрытия реестра под дивиденды за 2019 год.

Акции Системы в конце недели чувствовали себя лучше рынка на фоне новостей о планируемом IPO Ozon, в котором компании принадлежит 43%.

Бумаги золотодобытчиков росли на фоне стабилизации драгоценного металла чуть выше отметки 1900 долл./унц.

С технической точки зрения акции Системы обладают потенциалом восходящего движения как минимум в район 23,70 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Позитивный сигнал подтвердится при способности закрепиться выше сопротивления 22,50 руб. В обратном случае бумаги может ждать некоторая коррекция ближе к 21 руб. В целом, как минимум до закрепления ниже 19 руб. котировки обладают хорошими шансами движения к пику 2017 года 25,25 руб.