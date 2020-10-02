Американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов пятницы в США. Негативные факторы — новости о заражении Дональда Трампа коронавирусом, ключевой отчет по рынку труда в США. Ранее S&P 500 тестировал зону сопротивления 3330–3400 пунктов. Индекс начал отваливаться от этого уровня. Ближайшая поддержка — 3200–3150 пунктов.

Трамп и коронавирус

Дональд Трамп сообщил в твиттере, что он и его супруга получили положительные результата тестов на коронавирус и уходят на карантин. Врач Белого Дома Шон Конли сказал, что ожидает, что американский президент «продолжит выполнять свои обязанности без перерыва, пока выздоравливает». Сейчас ситуация не выглядит угрожающей, но усиливает неопределенность в преддверии выборов президента США.

Ключевой отчет по рынку труда США

Число занятых вне сельскохозяйственного сектора (non-farm payrolls) в сентябре выросло на 661 тыс. (прогноз: 850 тыс.), после 1,49 млн в августе. В частном секторе занятость увеличилась на 877 тыс. (прогноз: 850 тыс.), после 1,02 млн. Уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9% (прогноз: 8,2%). Отчасти это носит статистический эффект. Доля экономически активного населения сократилась с 61,7% до 61,4%. Среднечасовая заработная плата ускорила прирост в 4,6% до 4,7% годовых (прогноз: 4,8%).

Фискальное стимулирование

Предположительный срок принятия закона о новом пакете мер — в начале октября. Накануне демократы из Палаты представителей согласовали пакет мер в размере $2,2 трлн. Администрация Трампа, в свою очередь, настаивает на $1,6 трлн. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что предложение демократов «несерьезное».