В пятницу в начале торгов рынок в целом оказался под давлением неблагоприятного внешнего фона – сообщения об обнаружении COVID-19 у президента США стали поводом к сокращению готовности инвесторов к принятию риска. В российском секторе голубых фишек наибольшее снижение цены было зафиксировано по акциям Сбербанка (SBER, —8.1%), что связано с закрытием реестра акционеров банка «под дивиденды». Аэрофлот (AFLT) подешевел на 3.0%, Роснефть (ROSN) и Газпром нефть (SIBN) потеряли по 1.3%. Тем временем продолжается рост по бумагам АФК Система (AFKS, +5.8%) в ожидании IPO компании Ozon (как сообщается, заявка на проведении первичного размещения в США подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам, АФК Система принадлежит примерно 43% акций Ozon). Кроме того, Полюс (PLZL) вернул себе статус «защитного» актива, подорожав на 2.3%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАкква (AQUA) подорожали на 7.3%, Инград (INGR) – на 2.3%, Белона (BLNG) — на 2.1%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 2.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на нефть. Первая реакция на диагноз президента США, вероятно, была избыточно негативной, теперь же трейдеры сосредоточились на запланированном на вторник выступлении главы ФРС, в котором ожидают услышать подтверждение планов поддержки ликвидности в течение длительного срока. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по паре доллар-рубль, поскольку внешний фон предполагает возможность восстановления «спроса на риск».