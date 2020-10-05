На сообщениях о заражении президента Трампа коронавирусом российские торговые площадки в пятницу вечером стремительно ушли вниз. Такого сюрприза за 32 дня до выборов в США не ожидал никто. Мало того, что глава Америки наглядно показал, чем заканчивается пренебрежительное отношение к мерам предосторожности, он поставил под угрозу систему управления страной. Не говоря уже о том, что ситуация с выборами для него теперь осложняется многократно.

Что до остальных, «если Америка чихает — весь мир простужается» — это тема известная. В текущей ситуации выигрывает только доллар. Рынки развивающихся стран, к коим относимся и мы, оказываются под наибольшим ударом. Неудивительно, что индекс Мосбиржи потерял в пятницу 1,29%, остановившись на отметке 2852,42 п., а номинированный в долларах индекс РТС упал на 2,25%, до 1148,07 п. Сильнее остальных выросли «Система» (+5,81%), «Полюс» (+2,35%), ГДР MAIL (+2,09%), МРСК ЦП (+1,89%) и «МосБиржа» (+1,43%). Сильней остальных снизились Сбербанк (−8,11% в обычке и −8,08% в префах) — компания закрывает реестр для получения дивидендов, «Аэрофлот» (−3,04%), ГДР «РусАгро» (−1,35%), «Лента» (−1,35%) «Аптеки36и6» (−1,33%) и «Роснефть» (−1,30%).

На графике индекса Мосбиржи видно, что он закрылся на втором уровне Фибоначчи (61,8%) относительно предыдущего роста. Проход этой отметки вниз будет означать весьма вероятный разворот в более длительную коррекцию. Индикатор MACD показывает продажу, но пока не агрессивную.

Впрочем, слабо выглядели в пятницу все, кто успел застать новость о болезни президента США. Dow Jones потерял 0,48%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ, сильно росший до этого, рухнул на 2,22%. Европа отторговалась разнонаправленно: британцы, французы, голландцы и швейцарцы незначительно выросли, немцы просели. Торги в Азии сегодня утром проходят в плюсе на сообщениях, что здоровье Трампа несколько улучшилось. К 8:08 мск Nikkei 225 прибавляет 1,26%, KOSPI растет 1,26%, Hang Seng в плюсе на 1,31%. Китай сегодня не торгует, продолжая отдыхать по поводу Национального дня.

Стоимость энергоносителей отскочила от локальных максимумов на уровне примерно $38,85 за баррель по сорту Brent еще 2 октября, хотя статистика Baker Hughes показала незначительное увеличение количества буровых установок в Северной Америке. Общее число их выросло с 261 до 266, а количество активных вышек увеличилось со 183 до 189. Видимо, инвесторы ожидали худшего результата, так как уже со вчерашнего вечера цены на нефть перешли к умеренному росту, дав спокойней вздохнуть инвесторам, работающим с бумагами нефтедобывающих компаний. По состоянию на 8:03 мск стоимость углеводородов стабилизировалась в достаточно узком боковом коридоре и, видимо, до поступления весомых новостей покидать его не собирается. Баррель нефти Brent торгуется по $40,07, WTI — по $37,95.

Сегодня большинство крупных экономик мира отчитывается по индексам деловой активности в секторе услуг (Россия уже через 40 минут). ЕС опубликует данные по динамике розничных продаж. В США выйдут индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM. С речами вступят глава Банка Японии Курода, глава Бундесбанка Вайдманн, член FOMC Бостик. Банк России представит данные по объемам валютных интервенций в октябре (по сравнению с сентябрем они должны вырасти с 54 до 86 млрд рублей, что однозначно на пользу отечественной валюте). Пройдут заседания советов директоров «М.Видео» и «Сургутнефтегаза». Сбербанк закроет реестр для получения дивидендов (ожидается 18,7 рублей на бумагу).

По состоянию на 8:20 утра мск фьючерсы на основные мировые биржевые индексы растут в пределах одного процента, что дает надежду на позитивное открытие и на отечественных фондовых площадках.