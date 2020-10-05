На фоне ослабления рубля рынок ОФЗ в пятницу открылся ростом доходностей на 3–4 бп. Однако, несмотря на продолжившееся давление на рубль, ОФЗ к середине сессии удалось отыграть основную часть потерь благодаря притоку средств нерезидентов в средний сегмент кривой. По итогам дня ее наклон уменьшился: ближний конец сместился вверх на 3–4 бп, среднесрочные бумаги закрылись ниже в доходности на 1–2 бп, а более длинные выпуски остались на прежних уровнях. Лучший результаты показал 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,88%), доходность которого снизилась на 3 бп. 10-летний ОФЗ-26228 закрылся с доходностью 6,19%. При этом 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,63%) за день снизился в доходности на 10 бп (+0,9 пп в цене), что привело к повышению 10-летней вмененной инфляции на 10 бп, до 3,47%. Спред относительно ближайшего – 8-летнего – индикатора вмененной инфляции расширился до нового максимума в 22 бп. Торговая активность на МосБирже была высокой: объем сделок составил 33 млрд руб. – в полтора раза больше, чем в среднем за последний месяц. Наиболее активным выпуском дня стал 5-летний ОФЗ-26229, в котором оборот составил 6,3 млрд руб. В целом же на среднесрочные выпуски пришлось примерно 60% всего дневного оборота. На локальных долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было. Так, если бразильские 10-летние бумаги выросли в доходности на 10 бп, то аналогичные венгерские инструменты снизились на 7 бп. 10-летние выпуски Мексики и ЮАР закрылись выше в доходности на 2–3 бп.

По данным Национального расчетного депозитария, позиции нерезидентов в ОФЗ на прошлой неделе почти не изменились (в нетто-выражении произошел отток на сумму 1,5 млрд руб.) после самого большого оттока за последние четыре месяца, зарегистрированного неделей раньше. На наш взгляд, приток нерезидентов на рынок в последние дни еще не полностью отражен в оперативной статистике НРД из-за временного лага, с которым осуществляются расчеты по операциям. Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 26,5% до 26,1% в связи с крупным размещением бумаг на первичном рынке. Интересно, что, судя по приведенным данным, дюрацию своих портфелей иностранные инвесторы оставили практически без изменений, хотя мы ожидали некоторого смещения в пользу более длинных облигаций. Наибольший приток инвестиций на минувшей неделе произошел в 7-летний ОФЗ-26207 (+4,3 млрд руб.), 4-летний ОФЗ-26227 (+3,8 млрд руб.) и 5-летний ОФЗ-26229 (+2 млрд руб.). В то же время основной отток отмечался из 6-летнего ОФЗ-26226 (-6,9 млрд руб.), 5-летнего ОФЗ-26234 (-4,5 млрд руб.) и 3-летнего ОФЗ-26211 (-3 млрд руб.).

Завтра Росстат опубликует оценку инфляции потребительских цен в России за сентябрь. По нашим расчетам, в сентябре годовая инфляция немного ускорилась по сравнению с августовским показателем в 3,6% г/г. По мнению наших экономистов, на заседании в октябре Банк России сохранит ключевую ставку без изменений, прежде всего из-за возросшей волатильности обменного курса. Вместе с тем мы по-прежнему считаем, что дальний сегмент кривой ОФЗ (выпуски сроком обращения более 10 лет) продолжает предлагать привлекательное соотношение доходности и риска. Заложенные в кривую премии за рост предложения ОФЗ и геополитические факторы выглядят избыточными, на наш взгляд. Мы считаем, что кривая ОФЗ по-прежнему игнорирует пересмотр Банком России в меньшую сторону диапазона нейтральной ставки, а также смену тактики Минфина на первичном рынке (81% нового предложения за 3к20 пришлось на флоутеры). Спред на отрезке 2–10 лет остается на уровне 160 бп, что близко к 6-летнему максимуму. Тем временем позиционирование нерезидентов в рубле и ОФЗ за последнее время значительно уменьшилось, что открывает дорогу для новых притоков. В абсолютном выражении позиции иностранных инвесторов в ОФЗ остаются на уровнях середины июня, а их доля рынка с тех пор сократилась на 4,1 пп.



