Рынки прервали падение с постковидных максимумов
Долларовый долг ЕМ провел достаточно волатильную неделю, хотя завершил ее все же в «зеленой» зоне. Upside-фактором послужило одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета экономических стимулов объемом $2,2 трлн. Доходности вдоль российской кривой немного отскочили вниз от своих 3-месячных максимумов.
И снова неделя обошлась без новых размещений, что неудивительно с учетом текущей конъюнктуры. Впрочем, объем размещений с начала года уже вполне сопоставим со всем прошлым годом, оказавшимся очень удачным для мировых долговых рынков. Правда, в этом году на первичный внешний рынок не выходил российский Минфин (из-за наложенных летом прошлого года санкций со стороны США). В пояснительной записке к проекту бюджета РФ, который был на прошлой неделе внесен в Госдуму, говорится, что в 2021-2023 годах планируется размещение облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на международных и российском рынках капитала в объеме, эквивалентном $3 млрд ежегодно. По-видимому, выбор будет сделан в пользу евровых бумаг, что было бы весьма кстати, учитывая, что после недавнего погашения в обращении остается всего один суверенный российский выпуск, номинированный в этой валюте.
На прошлой неделе рынки смогли прервать падение с постковидных максимумов. Посмотрим, какой из факторов на этой неделе окажется сильнее – накатывающаяся «вторая волна» пандемии или пакет новых стимулов в США.
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