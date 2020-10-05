Ситуация на внешних рынках продолжает вызывать некоторые опасения, провоцируя повышенную волатильность в рисковых активах и валютах развивающихся стран. Рубль не исключение – скорее, лакмусовый тест этих настроений.

С одной стороны, Д. Байден наращивает все больший отрыв от Д. Трампа в президентской гонке по итогам прошедшей недели, что, хотя и не гарантирует его победы, но нагнетает «ястребиные» настроения в отношении России. С другой стороны, вторая волна пандемии в ключевых регионах уже дает о себе знать, вызывая волнение в сырьевых ценах, но при этом обещает новые пакеты мер от западных регуляторов. В моменте ключевыми поводом для предотвращения стремительного «бегства» в доллар остается перспектива новых бюджетных стимулов США, а общий пессимизм сырьевых рынков сдерживается решимостью ОПЕК+ жестко следовать дисциплине соглашения. Притом один из ключевых поводов для волнения – объем запасов сырья в крупнейших регионах-потребителях – не дает повода для сомнений в эффективности действий ОПЕК+.

Вместе с административной поддержкой рубля (директивой о снижении остатков чистых валютных активов до уровня 1 октября 2018 г., продажей валюты Банком России), все вместе обещает начало 4к’20 в режиме высокой волатильности. Это не снижает нашего доверия к равновесной траектории курса в интервале 68.5-70.5 в течение 2021 г., однако вынуждает нас сместить промежуточную точку в 4к’20 с 72.0 до 76.0 против USD.



