В пятницу конъюнктура на рынке складывалась преимущественно негативная: нефть продолжила дешеветь, потеряв за день 4%, на этом фоне рубль также ослабевал и к концу дня опустился до 78,2 руб./долл. Тем не менее торги ОФЗ проходили в мажорной тональности, и по итогам сессии большинство выпусков выросли в цене. Правда, доходность основных бумаг снизилась незначительно, на 1–2 б.п.

Возможно, участники рынка решили, что нынешний раунд ослабления рубля связан с краткосрочными факторами и велики шансы на его укрепление в ближайшее время, а это делает ОФЗ привлекательным для вложения средств инструментом.

Суммарный оборот в пятницу превысил 30 млрд руб., наиболее активно торговался пятилетний бенчмарк ОФЗ 26229, объем сделок в этой бумаге превысил 5,7 млрд руб. По итогам дня котировки этого выпуска поднялись на 0,1%, доходность снизилась на 2 б.п. до 5,39%. Также спросом пользовались ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г., оборот здесь составил 3,8 млрд руб. Этот выпуск был среди лидеров по темпам роста, прибавив за день 0,28% от номинала, а его доходность снизилась на 5 б.п. до 5,66%.

Прошлая неделя на рынке рублевого суверенного долга была довольно волатильной, но в целом по ее итогам практически все выпуски выросли в цене, доходность вдоль кривой снизилась на 8–12 б.п., а доходность ОФЗ 26207 опустилась сразу на 17 б.п.

По состоянию на закрытие в пятницу доходности индикативных облигаций составляли: трехлетних ОФЗ 26215 – 4,94%, пятилетних ОФЗ 26229 – 5,39%, семилетних ОФЗ 26232 – 5,86%, десятилетних ОФЗ 26228 – 6,18%, а один из самых длинных на рынке выпусков, пятнадцатилетние ОФЗ 26233, показал доходность 6,37%.