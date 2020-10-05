О чем говорят два позитивных сюрприза в структуре ВВП?
Росстат представил первые данные о структуре ВВП за 2К20 по потреблению, которая указывает на снижение расходов домохозяйств на 22,2% г/г. Эта цифра ниже снижения оборота розничной торговли на 16% г/г, о чем сообщал Росстат ранее, и указывает на то, что больше всего в результате кризиса пострадали российские потребители. В результате доля потребления домохозяйств снизилась до 46,9% ВВП.
В то же время инвестиции в основные средства снизились всего на 11,7% г/г в 2К20, что, на наш взгляд, отражает большую роль государственных проектов в инвестициях.
По нашим оценкам, почти половина роста инвестиций с 2014 г. приходилась на инвестиционный рост в Москве, на Юге России и на Дальнем Востоке. Рост экспорта на 0,3% г/г – очень позитивный, однако неожиданный знак – мы объясняем это расширением связей России с Китаем и считаем его отражением быстрого восстановления китайской промышленности, однако мы удивлены тем, что сделка OPEC+ не оказала сколько-нибудь сильного эффекта на динамику экспорта.
В целом структура ВВП указывает на то, что инвестиционная активность остается на удивление сильной, так же как и экспорт.
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