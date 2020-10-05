Сегодня индексы находятся вблизи нулевой отметки. Сдержанность инвесторов можно объяснить тем, что коронавирус опять наносит удар по экономики России. В лидерах снижения акции Аэрофлота — в Совфеде допустили закрытие границ и уменьшение количества полетов. Еще раньше коронавирус нанес удар по нефтяным ценам — спрос на углеводороды в мире может снизится.

Обычно в первых числах нового квартала на рынок поступают свежие средства, но в текущей ситуации мы можем и не увидеть этих свежих "квартальных" денег. Инвесторы чувствительны к ценам на нефть. Цены на нефть сегодня приподнялись благодаря оптимистичным комментариям врачей о здоровье президента США Дональда Трампа, но лучше бы они приподнялись на данных по повышенном спросе. Забастовка рабочих в Норвегии, которая закрыла четыре нефтяных и газовых месторождения, здоровье Трампа, это все краткосрочные драйверы роста цен на нефть, а нужны долгосрочные… Ливия, член ОПЕК, почти в три раза увеличила свою добычу до 270 000 баррелей в день и теперь надо каким-то образом нейтрализовать это предложение. Оживить экономику может новый план фискального стимулирования США, но пока непонятно когда он буде принят. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что двухпартийная сделка по стимулированию экономики может быть вскоре заключена, но точная дата заключения сделки пока не известна

С точки зрения технического анализа, цены на нефть марки BRENT находятся в «зоне медведей» под понижательным трендом начало которого было положено в январе этого года. В данный момент мы наблюдаем технический отскок цен от нижней границы конверт Боллинджера, при том что ближайшее сопротивление находится в районе 41,42, а более сильное сопротивление находится в районе 42,6. В такой ситуации покупка акции «широким фронтом» смысла не имеет. Упор следует делать на покупку акции электроэнергетики, например, ФСК ЕЭС но никак не на акции нефтегазового сектора. Акции Татнефти сегодня среди лидеров роста, но это чисто коррекционный рост – за месяц обыкновенные акции этого эмитента упали на 17%. После пробития «быками» наверх понижательного тренда на нефть можно будет смягчить свое отношение к нефтяным акциям.

Фьючерсы на открытие американского рынка находятся в положительной зоне, но надо понимать, что здоровье Трампа — это «шаткая тема» и комментарии на эту тему весьма противоречивы. Есть один индикатор, который может прояснить ситуацию… Вторые президентские дебаты намечены на 15 октября, а третьи на 22 октября. Если дебаты будут перенесены или отменены из-за плохого здоровья Трама это станет плохим сигналом для рынка. В президентской гонке Джо Байден существенно опережает Трампа и перенос дебатов еще больше увеличит этот отрыв. Из знаковых событий для рынка отмечу завтрашнее выступление главы Федрезерва Джером Пауэлл на виртуальном форуме Национальной Ассоциации Бизнеса с темой «Глобальная перезагрузка? Экономика, бизнес и политика в условиях пандемии».