Как-то странно сегодня выглядит слабость российского рубля. К 14 часам наша валюта потеряла к доллару около 0.5%, котировки в паре доллар-рубль ушли в район 78.5. Все это происходит на очень благоприятном фоне.

Рисков на мировых рынках пока не наблюдается, индексы в Европе растут, валюты стран с развивающейся экономикой тоже растут к доллару США. Цены на нефть подскочили на 3.5%, растут цены на наши ОФЗ, доходность по 10 летним бумагам снизилась до 6.18%, рынок акций в небольшом плюсе. Тем более, сегодня было объявлена Минфином сумма продажи валюты в октябре-ноябре, она выросла в 2.3 раза.

Думаю, что такая дивергенция нашей валюты вызвана геополитическими факторами. Видимо, кто-то ждет обострения ситуации вокруг Карабаха или что-то знает об изменении российской позиции по этому вопросу. Последние лет 25 такие раскорреляции означали одно – негативные новости придут скоро, если, конечно, к закрытию торгов эта аномалия не исчезнет.