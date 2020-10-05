Норникель может перейти к краткосрочной коррекции
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Мосбиржи (+3,59%), а также обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,87% и + 2,81% соответственно). Котировки ГМК “Норильский никель” прибавили 1,69%. В лидерах снижения были бумаги Аэрофлота (-4,23%) и акции ММК (-2,01%).
Акции Мосбиржи продолжили обновлять исторические максимумы после публикации данных по росту объема торгов за сентябрь на 27,8%. Мосбиржа на фоне сохранения волатильности на финансовых рынках продолжает показывать сильные результаты.
Бумаги ГМК “Норильский никель” восстанавливались после того, как в компании оценили ущерб от разлива топлива на уровне 21 млрд руб. против оценки Росприродонадзора на уровне 148 млрд руб. Инвесторы рассчитывают, что Норникелю в суде удастся оспорить оценку ущерба в свою пользу и как следствие улучшить дивидендную доходность.
С технической точки зрения акции Норникеля подают сигналы на возможное возвращение к краткосрочному росту и проверяют на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (19 150 руб.). Закрепление выше позволит рассчитывать на движение к 19 500-19 850 руб., а при способности закрепиться выше 20 тыс. руб. на рынок и вовсе могут вернуться среднесрочные “быки”. Покупателям в бумагах, однако, все еще необходимо действовать крайне осторожно.
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