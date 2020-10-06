После того как в конце прошлой недели индекс Мосбиржи сходил к важной области поддержки на 2825–2850 п., сейчас рынок начал отскакивать наверх. Поддержку оказывает позитивный внешний фон. Общая среднесрочная картина при этом по-прежнему характеризуется широким боковиком, который сформировался в сентябре. Для возобновления роста индекса необходимо закрепление выше 3000 п., но на этой неделе такое движение выглядит маловероятным.

В понедельник в лидерах роста оказался индекс нефтегазового сектора (+1,8%). Наиболее сильную динамику показали голубые фишки: Татнефть-ао (+4,5%), Роснефть (+2,7%), Лукойл (+2,3%). Подъем был обусловлен уверенным ростом цен на нефть при локальной слабости рубля.

Фьючерсы Brent в понедельник выросли на 5% и вернулись к отметке $41,3. Не отреагировать на такой фон российские нефтяные бумаги не могли. Возвращению спроса на рисковые активы способствовали оптимистичные заявления лечащих врачей президента США о его здоровье. На прошлой неделе именно сообщение о заражении Трампа послужило поводом для волны распродаж.

Смущает тот факт, что объемы торгов на вчерашнем росте и развороте тяжеловесных акций нефтяников были минимальными за последние три недели. То есть движение отчасти является техническим и связано с поддержкой внешних факторов, а не с притоком крупного капитала. К тому же в целом рынки развивающихся стран накануне выглядели уверенно — индекс MSCI Emerging Markets прибавил 0,9%.

Помимо нефтяников существенно лучше рынка накануне выглядели акции Московской биржи (+4,3%). Компания отчиталась о сильных результатах по оборотам за сентябрь и сообщила о рекордном месячном притоке частных инвесторов. В сентябре было открыто 610 тыс. новых счетов.

Частные инвесторы играют все более значительную роль в динамике рынка акций. В прошлом месяце их доля в общем обороте составила 40,8% против 34% в прошлом году. Подобная тенденция на дистанции приводит к сглаживанию эффекта от влияния операций крупных нерезидентов. Мы привыкли, что российский фондовый рынок очень сильно завязан на общемировых настроениях крупных иностранных игроков. Общие оттоки с развивающихся стран сильно сказываются на динамике отечественных индексов. Однако ситуация постепенно меняется.

Локальные частные инвесторы более лояльны к геополитическим факторам и глобальному бегству от риска. Поэтому рост их влияния в структуре оборота, на мой взгляд, выступает балансирующим фактором на длинной дистанции. При этом есть и обратная сторона роста популярности фондового рынка: в бумагах с низкой ликвидностью высокая концентрация частных инвесторов, наоборот, может приводить к избыточным движениям на корпоративных событиях. Показательным является недавний взлет акций Яндекса до 5600 руб. после новостей о покупке TCS Group с последующей просадкой ниже 5000 руб.

Согласно данным Московской биржи о тенденциях так называемого «Народного портфеля», в сентябре наиболее популярными бумагами среди частных инвесторов были Сбербанк-ао, Газпром и Норникель. Кроме того, в топ-10 бумаг вошли акции Татнефти с весом 4%, выбыли — акции Аэрофлота.

С начала года мы отслеживаем динамику портфеля из десяти наиболее популярных у частных инвесторов бумаг. Так вот каких-то существенных отклонений относительно индекса Мосбиржи нет. Результат очень близкий. На конец сентября портфель частных инвесторов теряет 9,3%, а индекс 10,2%.

Среди голубых фишек можно выделить уверенный импульс роста в акциях Норникеля (+2,3%). После девяти сессий с закрытием в диапазоне 18 700–18 900 руб. бумаги ГМК наконец-то вышли из бокового коридора наверх. В ближайшей перспективе есть шансы на движение к 19 500–19 600 руб.

В понедельник в аутсайдерах снова были бумаги Аэрофлота (-4,7%). За последние 13 сессий акции снижались в 12 случаях. Покупателей пока нет, но, возможно, они скоро появятся. Участники рынка не проявляют большого интереса к бумагам авиакомпании, ожидая результаты предстоящей допэмиссии. Вероятно, более устойчивый подъем можно будет ожидать «по факту» свершившегося события, то есть уже после объявления финальных параметров дополнительного выпуска акций. Допускаю, что падение ограничится диапазоном 60–65 руб. Переоценка из-за выпуска новых бумаг по сути уже произошла. Дальнейшее давление на акции Аэрофлота может оказываться в случае очередных ограничений на перелеты и соответствующего падения пассажирооборота.

Российский рубль по-прежнему выглядит слабо. Несмотря на вчерашний рост цен на нефть на 5% курс USD/RUB остался чуть выше 78. Если геополитическая ситуация останется относительно стабильной, то при таких нефтяных котировках более вероятно укрепление рубля в октябре. Движение пары USD/RUB ниже 77 выглядело бы вполне оправданным. Более того, в ближайшие недели помощь рублю окажет увеличение объемов продажи иностранной валюты со стороны ЦБ РФ почти в 2,5 раза относительно сентября (до 8,7 млрд руб. в день).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,05%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в плюсе на 0,4% и находятся около уровня $41,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.



