В понедельник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Спрос был сосредоточен в сырьевых секторах, которые имеют шансы оказаться в лидерах роста в сценарии быстрого восстановления экономики. Так, Татнефть (TATN) выросла на 4.5%, Роснефть (ROSN) – на 2.7%, Норникель (GMKN) и Лукойл (LKOH) – на 2.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.0%. Кроме того, на 3.8% подорожали акции Московской биржи (MOEX), сообщившей о максимальном за всю историю увеличении числа брокерских счетов за месяц.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 20.5%, ДВМП (FESH) – на 7.9%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 4.7%.

Фондовые индексы США повысились на 1.7% — 2.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню 1200 пунктов по индексу РТС. Ожидания соглашения между демократами и республиканцами по пакету поддержки экономики и улучшение состояния Д. Трампа (президента США выписали из больницы) стали основанием для проявления оптимизма трейдерами на мировых рынках акций, в то время как курс доллара США и котировки казначейских облигаций оказались под давлением из-за снижения спроса на «защитные» активы. На внутреннем валютном рынке в начале торгов не исключена возможность возврата в область ниже 78.0 по паре доллар-рубль в соответствии с обстановкой на внешних рынках. Во второй половине дня на ход торгов может повлиять тон выступления Дж. Пауэлла на конференции в Чикаго (начало запланировано на 17:40 мск).



