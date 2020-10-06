Неделя началась в плюсе. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Татнефти (+4,19%). В аутсайдерах на фоне новостей о допэмиссии оказался Аэрофлот (-5,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 78-79.

Акции Аэрофлота (-5,25%) упали на минимум с конца марта. Поводом стала новость о ходе допэмиссии. Частные акционеры подали заявку на покупку всего 7% акций, и почти всю допэмиссию выкупит государство. Таким образом, объем привлеченных средств окажется менее запланированного максимального объема 80 млрд. Мы не оцениваем новость об отказе крупных миноритариев поддержать компанию негативно. Аэрофлот в любом случае получит помощь от государства в необходимом размере. Размывание доли миноритариев принципиально ничего не меняет.

Цена на нефть отскочила вверх. Стоимость Brent вновь в районе $41,5 за баррель, что на 6% выше закрытия пятницы. Поводом стали геополитика и сезон ураганов. Крупные штормы у побережья США обычно приводят к росту цены в течение пары недель. Примечательно, что карантинные ограничения в городах Европы, которые называли в числе основных причин падения цены на нефть на прошлой неделе и которые никуда не делись, отошли на второй план. Мы полагаем, что волатильность на нефтяном рынке усилится, но с высокой вероятностью цена удержится в диапазоне $40-45 за баррель до конца недели при отсутствии негативных новостей. Рост нефти окажет поддержку фондовым рынкам.

Ожидаем боковое движение. Рынок будет следовать за внешними площадками. На локальном рынке в фокусе окончание приема заявок на IPO Совкомфлота. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2850-2900 пунктов.