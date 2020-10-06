Вчера американский рынок акций мощно отскочил, прибавив 1,7-1,8%%. Формальным поводом послужила информация, что состояние американского президента Дональда Трампа хорошее. Таким образом, пятничное снижение на сообщении о его болезни, как мы предполагали, было лишь эмоциональным.

От критической отметки 39 долларов за баррель взлетела на 5% нефть, уйдя выше 41 долларов за баррель. Никаких «чисто нефтяных» поводов для этого не было. Нефть росла в рамках отскока, снимая краткосрочную сильную перепроданность, на позитивных настроениях инвесторов.

Естественно, что на таком фоне прибавил и российский рынок акций. В лидерах были акции Московской биржи, более чем 4-процентным ростом отыгрывавшие рост оборотов биржи и продолжение огромного притока частных клиентов. Около 5% прибавили акции «Татнефти», сильно перепроданные ранее на информации об отмене налоговых льгот на добычу «тяжелой» нефти.

Сегодня присоединяться к этим движениям уже рискованно. Акции Мосбиржи являются одной из самых среднесрочно перспективных бумаг, но торгуются они очень волатильно, и часто против общего тренда. «Нефтянку» же в среднесрочные портфели мы вообще не рекомендуем включать, за исключением защитных привилегированных акций «Сургутнефтегаза».

Сегодня перед открытием торгов внешний фон складывается слабо позитивным. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, но зато на треть процента подрастает нефть. В небольшом минусе большинство промышленных и драгоценных металлов. Так что откроемся мы нейтрально, но Индекс Мосбиржи подрастет за счет подъема большинства бумаг в ходе вечерней сессии.

Озабоченность вызывает Сбербанк, который вчера не участвовал в общем празднике, и пока не настроился на закрытие дивидендного гэпа. Скорее всего, слабость Сбера связана с рисками введения жестких карантинных мер в России, в результате чего может сильно пострадать малый и средний бизнес, главным кредитором которого и является Сбер.

Весь день курс рубля преимущественно снижался, не реагируя ни на взлет нефти, ни на ослабление доллара на мировой арене. Однако в отличие от предыдущих дней обороты валютных торгов снизились.

Ждем начала укрепления рубля в любой момент. Российская валюта должна все-таки отыграть увеличение валютных интервенций Банка России примерно в 2,5 раза относительно сентябрьских уровней. Первой целью снижения пары доллар-рубль является район 76,4 руб за доллар.



