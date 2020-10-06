Российский рынок акций и рубль подрастут на слабо позитивном внешнем фоне и снижении спроса на защитные активы, полагают аналитики.

Рост стоимости нефти марки Brent поддержит отечественный рынок акций и рубль, считают они.

Прогнозы

"С учетом сдержанного утреннего повышения стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов.

В краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню 1200 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Ожидания соглашения между демократами и республиканцами по пакету поддержки экономики и улучшение состояния Дональда Трампа (президента США выписали из больницы) стали основанием для проявления оптимизма трейдерами на мировых рынках акций, в то время как курс доллара США и котировки казначейских облигаций оказались под давлением из-за снижения спроса на "защитные" активы", — добавляет он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 77,5-78,5 рубля за доллар.

На внутреннем валютном рынке в начале торгов не исключена возможность возврата в область ниже 78 рублей по паре доллар-рубль в соответствии с обстановкой на внешних рынках, считает Старцев.

"Российская валюта должна все-таки отыграть увеличение валютных продаж Банком России примерно в 2,5 раза относительно сентябрьских уровней. Первой целью снижения пары доллар-рубль является район 76,4 рубля за доллар", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Внешний фон

Биржи США выросли на новостях об улучшении здоровья президента Дональда Трампа. Ранее врачи сообщили, что Трамп, госпитализированный с коронавирусом в пятницу, выпишется в понедельник вечером.

Американские инвесторы также обратили внимание на статистику по индексу деловой активности в сфере услуг США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно снижаются на 0,02-0,2%, при этом фьючерс на промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,09%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,51%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,73%, южнокорейский KOSPI — на 0,32%.

Стоимость нефти поднимается на 0,53% — до 41,51 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,04% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1785 доллара.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ вырос в начале недели и компенсировал падение пятницы по рублевому индексу. Поддержку оказал скачок вверх рынка нефти на 6% и общий позитивный фон на мировых фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника вырос на 1,04%, до 2881,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1257,86 пункта. Ранее в течение торгов понедельника индекс Мосбиржи максимально повышался до 2882,94 пункта, тем самым закрыв разрыв на графике, образовавшийся после 1 октября.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 10 копеек — до 78,11 рубля, евро вырос на 44 копейки, до 92,06 рубля, следует из данных Московской биржи.