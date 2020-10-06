Внешний фон в преддверии начала торгов на Мосбирже выглядит позитивно. Большинство азиатских фондовых рынков (китайский рынок закрыт уже неделю из-за национального праздника) последовали за позитивным завершением торгов на Wall Street, поскольку президент США покинул госпиталь Уолтера Рида и вернулся в Белый дом.

Фондовые площадки в Японии, Южной Корее, Гонконге и Австралии торгуются во вторник в зеленой зоне. Фьючерсы на американский индекс широкого рынка S&P 500 сохраняют позитивную динамику и демонстрируют попытки продолжить рост. Цены на нефть прибавляют сегодня порядка 0,5% после ралли в понедельник, когда котировки WTI поднялись на 6,3% до $39,35/барр., а Brent подорожал на 5,6% до $41,48/барр.

Совет директоров «Сургутнефтегаза» принял решение реализовать принадлежащие компании собственные обыкновенные и привилегированные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. Такая информация была опубликована на ленте раскрытия сегодня утром перед началом торгов на Московской бирже. «Префы» в понедельник подешевели на 0,53% до 39,375 руб/акц, а обычка выросла в цене на 2% до 35,915 руб/акц. Речь идет о казначейских акциях на балансе в размере 1,1 млн, которые можно либо погасить, либо продать. Пакет сам по себе незначительный, рыночная стоимость около $500 тыс.

Индекс МосБиржи в пятницу отскочил от 200-дневной скользящей средней линии, а в понедельник закрепился выше 100-дневной МА и завершил регулярные торги выше предыдущего минимума от 21 сентября. Технически индекс в обозримом будущем выглядит способным протестировать область сопротивления 2900 — 2920 п.

Сегодняшний день будет насыщен выступлениями высокопоставленных финансовых чиновников. Так, глава ФРС Джером Пауэлл выступит на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (17:40 мск), глава Европейского центрального банка Кристин Лагард — на панельной дискуссии BFD (16:00 мск), а директор МВФ Кристалина Георгиева выступит с докладом перед осенними встречами МВФ и Всемирного Банка.

Германия опубликовала утром позитивную статистику по производственным заказам в августе, которые выросли на 4,5% м/м (прогноз +2,9% м/м, в июле +2,8% м/м). США позже представят вниманию участников рынка данные по внешней торговле в августе (прогнозируется дефицит в размере $66,2 млрд против дефицита $63,6 млрд в июле). Росстат уже вечером опубликует индекс потребительских цен в сентябре, который, как ожидается. снизится на 0,1% к августу и продемонстрирует рост на 3,7% относительно сентября 2019 года.

Доходности облигаций Казначейства США выросли по итогам торгов в понедельник на фоне снижения уровня неопределенности результатов выборов президента 3 ноября. Тест на коронавирус Джо Байдена дал отрицательный результат. Дональд Трамп не задержался долго на больничной койке и выписался из больницы. При этом он намерен окончательно выздороветь к следующим дебатам с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые намечены на следующую неделю (15 октября, четверг). Об этом заявил в понедельник представитель кампании Трампа Тим Мерто.

Команда Трампа категорически несогласна с предлагаемым нововведением: кнопкой отключения звука, которой мог бы воспользоваться модератор дебатов, когда время выступления одного из участников истекло. В команде Трампа считают, что это предоставит слишком много полномочий представителю СМИ, чтобы тот мог решать, что говорить кандидату в президенты американскому народу.

Рынок учел результаты самых свежих опросов, которые указывают на лидерство Байдена, что повышает шанс сокращения политической неопределенности, снижение вероятности вмешательства Верховного Суда в установление победителя выборов.

Доллар подешевел в понедельник и был самой слабой валютой Большой десятки во вторник утром. Норвежская крона была лидером роста G10 на фоне роста цен на нефть. Австралийский доллар был на втором месте: Резервный банк Австралии по итогам сегодняшнего заседания сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 0,25%. На прошлой неделе австралийская валюта демонстрировала повышенную волатильность, поскольку банк Westpac сначала опубликовал прогноз, предполагавший сокращение ставок, но затем отменил его.

Цены на нефть получают поддержку со стороны тропического шторма Дельта в Мексиканском заливе, который усиливается (ветер 137 км/ч) и может к концу недели превратиться в ураган, обрушившись на нефтяную инфраструктуру залива и побережья. Также нефтяные котировки отыгрывают выписку трампа из госпиталя Уолтера Рида и сохраняющиеся надежды на согласование дополнительных стимулов экономики США. Забастовка в Норвегии сократила добычу в стране приблизительно на 8% и ограничивает поставки в Западную Европу. Забастовка в 2012 году продолжалась довольно долго, сократила поставки нефти из Норвегии на 15% и прекратилась только после вмешательства правительства. На этот раз конфликт также может затянуться.

Рубль в понедельник вырос к доллару на 0,1% до 78,10, но подешевел к евро на 0,45% до 92,01. Сегодня рубль вновь под давлением перед началом торгов на Мосбирже. Область 78,50 — 79,00 выглядит способной ограничить слабость рубля сегодня. Ожидаем попытки курса уйти ниже 78,00.



