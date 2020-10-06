Индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones показали существенный рост на 1,8-2,3%, как и многие другие мировые индексы. Драйвером такой динамики стало улучшающееся состояние Трампа, которого выписали из больницы, а также связанное с этим ожидание более быстрого принятия нового пакета стимулирующих мер для экономики.

По информации СМИ, лечение Дональда Трампа от COVID-19 включает в себя использование Veklury (remdesevir) и REGN-COV2. Мы оцениваем это позитивно для Gilead Sciences и Regeneron Pharmaceuticals. Использование препаратов для лечения президента показывает высокий уровень доверия со стороны врачей к данным препаратам, особенно к REGN-COV2, который еще находится на 3 фазе испытаний. Мы считаем, что после одобрения препарата REGN-COV-2 компании могут запустить исследование комбо-терапии из этих двух препаратов, которая вполне может стать стандартом лечения пациентов с COVID-19.

NVIDIA сообщила о разработке нового микропроцессора DPU специально для обработки большого потока данных для дата-центров. Новые процессоры будут поддерживаться такими компаниями, как Lenovo, Asus, Dell, VMware, Checkpoint и IBM. По нашим оценкам это позитивная новость. NVIDIA обещает, что производительность нового вида процессоров будет сравнима результатам обработки информации 125 стандартных центральных процессоров. Фокус и специальный среднесрочный план по завоеванию рынка дата-центров выглядит привлекательно. Это очень конкурентный рынок. Поэтому мы не прогнозировали заметного увеличения рыночной доли в микропроцессорах для дата-центров с текущего уровня в 15%. Теоретически с помощью дополнительных приобретений NVIDIA может претендовать на более широкий целевой рынок. Позитивная реакция в акциях объяснима. Акции растут на 4%.

Компания Bristol-Myers Squibb объявила о покупке компании Myokardia за $13,1 млрд по цене в $225 долларов за акцию, что представляет премию в 61% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Сделка будет профинансирована за счет свободных денежных средств и выпуска долговых обязательств и планируется к завершению в 4 квартале 2020 года. В пайплайне у Myokardia два препарата, таргетирующих разные сердечно-сосудистые заболевания с высокой необходимостью в новом стандарте лечения. Первый препарат (mavacamten) исследуется для лечения гипертрофической кардиомиопатии, второй препарат (danicamtiv) — для лечения дилатационной кардиомиопатии.

По нашему мнению, эффект от сделки на стоимость акций Bristol- Myers неоднозначный. С одной стороны, величина сделки существенна (10% от рыночной капитализации BMY) и увеличит долговую нагрузку, а это особенно важно с учетом того, что компания в прошлом году уже закрыла сделку по покупку Celgene на сумму в $87,6 млрд, что привело к увеличению левериджа до 3,91 Net Debt/EBITDA. Покупка Myokardia увеличит леверидж до 5,5 и поэтому может быть воспринята негативно рынком в краткосрочном плане, так как ограничит рост дивидендов и программы обратного выкупа акций в ближайшие годы. Мы ожидаем, что сделка приведет к переносу планового снижения показателя Net Debt/EBITDA до 1,5 c 2023 года, как ожидалось ранее, на год вперед — к концу 2024 года.

С другой стороны, вновь мы отмечаем высокую синергию (как и при покупке Celgene) от покупки Myokardia, так как у BMY уже есть успешный препарат Eliquis (продажи ~$10 млрд) в сегменте сердечно-сосудистых заболеваний и компании нет необходимости в существенном расширении производственных мощностей, а также в дополнительных расходах на коммерциализацию, за счет хорошего текущего охвата кардиологов. За счет сделки у компании появятся два экспериментальных препарата с возможными пиковыми продажами в размере $2 млрд (~8% текущей выручки). У компании высокий денежный поток (мы ожидаем FCF в размере ~$40 млрд в совокупности за три последующих года), который поможет ей сократить долговую нагрузку. Также сделка позитивна для других биофармацевтических компаний средней и малой капитализации, таких как BioMarin Pharmaceuticals и Alexion Pharmaceuticals, так как подтверждает наше мнение об увеличении M&A активности в секторе.