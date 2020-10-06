Вчерашняя сессия была похожа на пятничную. На фоне ослабления рубля рынок так же открылся ростом доходностей (на 1–2 бп), что, как и в пятницу, привлекало покупателей. Так же как и в пятницу, спрос со стороны нерезидентов был в основном сосредоточен в среднем сегменте кривой. Однако торговая активность была сравнительно небольшой: объем сделок с ОФЗ на МосБирже составил 19,6 млрд руб., на 10% меньше, чем в среднем за последний месяц. Самым активным выпуском дня стал ОФЗ-25083 (YTM 4,41%) – на него пришлось 28% всех вчерашних торговых объемов. В итоге рынок закрылся ниже в доходности на 1–2 бп. Чуть лучше других выглядел ОФЗ-26207 (YTM 5,68%), снизившийся в доходности на 3 бп. Локальные долговые рынки других развивающихся стран в основном смотрелись слабее. Так, 10-летние гособлигации Венгрии, Польши, Колумбии и Мексики выросли в доходности на 1–4 бп, ЮАР – на 6 бп. Исключением стала Бразилия, чьи 10-летние облигации снизились в доходности на 15 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона ОФЗ, первого аукциона последнего квартала этого года. На наш взгляд, велика вероятность, что Минфин вновь предложит инвесторам выпуски ОФЗ-ПК (без ограничения по объему) и ОФЗ-ПД (с лимитом 20 млрд руб.), что показало себя как удачное сочетание на двух последних аукционах (средний объем размещения за последние две недели составил 150 млрд руб.). Что касается выпуска с фиксированным купоном, то, на наш взгляд, министерство вряд ли станет предлагать бумагу с дюрацией более десяти лет, ввиду того, что иностранный спрос сосредоточен в середине кривой. После того как на прошлой неделе лимит размещения ОФЗ-26232 оказался полностью исчерпан, в сегменте от четырех до десяти лет осталось лишь два доступных для размещения выпуска: ОФЗ-26228 (невыбранный лимит – 6 млрд руб.) и ОФЗ-26234 (310 млрд руб.). В этой ситуации наиболее вероятным выбором для завтрашнего аукциона нам видится пара ОФЗ-29015 (либо ОФЗ-29013) и ОФЗ-26234.



