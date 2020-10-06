Почему развертывание сетей 5G в России может задержаться на несколько лет?
Правительство РФ планирует выделить 21.4 млрд руб. на разработку отечественного оборудования для 5G к 2024. Субсидии на 5G будут заложены в бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в национальную программу «Цифровая экономика». Средства будут направлены госкорпорации Ростех. Представитель Ростеха подтвердил, что бюджет всех мероприятий в рамках дорожной карты по развитию 5G (которая пока не утверждена) составит 42.9 млрд руб. с учетом внебюджетных источников финансирования. Как пишут Ведомости, в дальнейшем оборудование для 5G планируется считать отечественным уже в том случае, если локализация производства составит от 40%.
То, что правительство обяжет операторов использовать отечественное оборудование для строительства сетей 5G, представляется вполне очевидным. Из-за этого развертывание сетей 5G в России может задержаться на несколько лет, а затраты на оборудование — вырасти. Вместе с тем внедрение 5G с опозданием предполагает потенциально более низкий уровень капзатрат в 2021-2022.
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