"Дочка" Норникеля Норильско-Таймырская энергетическая компания представила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд руб. в связи с разливом дизельного на ТЭЦ-3 Норильска. По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб.

Расчет компании почти в семь раз меньше суммы экологического ущерба, которая по мнению Росприроднадзора должна быть возмещена. Норникель неоднократно признавал необходимость выплаты штрафа, но настаивал на пересмотре этой суммы. В компании не согласились с примененным максимальным повышающим коэффициентом, объемами вылившегося дизтоплива и площадью загрязнения. Более того, Норникель указал на необходимости вычесть из суммы штрафа уже понесенные на ликвидацию аварии расходы в 12 млрд. руб. Если Норникелю удастся сократить размер штрафа, что это окажет позитивное влияние на финансовые показатели и, как следствие, позволит рассчитывать на сохранение высоких дивидендных выплат. Рассмотрение иска в арбитражном суде Красноярского края назначено на 12 октября.