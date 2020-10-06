Дочерняя компания Норникеля «НТЭК» представила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска, сообщил вчера Норникель. Согласно пресс-релизу компании, НТЭК, используя действующую методику расчетов вреда окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, оценила суммарный ущерб в 21,4 млрд руб.Кроме того, ранее компания заявляла о надежде на то, что затраты на ликвидацию последствий аварии (12 млрд руб.) также будут учтены при оценке ущерба.

Согласно иску природоохранного органа, размер оценен в 147,8 млрд руб. Росприроднадзор предлагал добровольно возместить урон, однако компания этого не сделала, поэтому был подан иск в Арбитражный суд Красноярского края. Предварительное судебное разбирательство назначено на 12 октября.

Как мы уже отмечали, даже компенсация ущерба от аварии в Норильске в полном объеме, предъявленном Росприроднадзором (148 млрд руб.), не приведет к финансовым проблемам для компании, поскольку на последнюю отчетную дату она имела достаточную подушку ликвидности, включающую 4,8 млрд долл. наличных денежных средств и кредитную линию на 3,1 млрд долл., этого хватит для погашения долговых обязательств, выполнения инвестпрограммы и возмещения ущерба. Тем не менее мы не исключаем, что размер штрафа может быть снижен, но вряд ли до уровня оценки, представленной Норникелем.