Режим высокой волатильности на валютном рынке сохранится еще несколько месяцев
В планах министерства с 7 октября по 6 ноября более чем вдвое – с 2.5 млрд руб. до 5.8 млрд руб.– увеличить ежедневные поступления от продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Снижение цены Urals ниже формальной отсечки $42.4/барр, наблюдавшееся на протяжении сентября, стало одним из поводов для увеличения прогноза выпадающих сырьевых доходов на октябрь (до 76.6 млрд руб.). Однако в дополнение к прогнозу Минфин также включил в расчет недополученные по итогам сентября 50.3 млрд руб., что обеспечило кратное увеличение продаж.
Напомним, с 1 октября Банк России проводит самостоятельную продажу валюты, полученной по сделке от продажи Сбербанка – объем этих ежедневных операций составляет 2.9 млрд руб. В результате, ежедневный объем предложения валюты до конца месяца вырастет до 8.7 млрд руб. (или $111 млн/день). В свете прочих действующих факторов, мы по-прежнему видим перспективу сохранения режима высокой волатильности на валютном рынке в течение ближайших месяцев.
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