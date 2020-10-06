Компания Норильский никель (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,3/ГДР) представила собственную оценку ущерба, вызванного разливом топливом из цистерны на производственной площадке 5 на ТЭЦ-3 в Норильске. По оценкам компании, экологический ущерб составляет 21,4 млрд руб. на основе применения существующей методологии расчета подобных ущербов, тогда как оценка экологического ущерба, рассчитанная Росприроднадзором, составляет 147,8 млрд руб. Норильский никель представил свою оценку ущерба в Красноярский региональный арбитражный суд в ответ на иск, поданный Росприроднадзором. Как заявили в Норильском никеле, ведомство сильно отклонилось от существующей методологии расчета экологических аварий и юридических прецедентов при оценке ущерба водным объектам и почве.

Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для Норильского никеля. Компания продолжает отстаивать свою позицию, представляя веские аргументы в ее поддержку. Исходя из многолетней истории аварий на крупных производственных активах в сырьевом секторе, нанесших серьезный урон окружающей среде, компании выплачивали 40-60% от первоначально объявленной суммы компенсации. Мы считаем, что шансы на то, что Норильский никель сможет сократить размер первоначального штрафа Росприроднадзору, высоки. Продвижение дела со штрафом также создает ожидания промежуточных дивидендных выплат за 2К20, что может поддержать инвестиционную привлекательность компании.

Росприроднадзор использовал при расчете оценки ущерба максимально возможный коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (5x), который используется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий. Компания начала очистительные работы сразу после аварии, в самый первый день. Таким образом, по оценкам Норильского никеля, нужно применять коэффициент 1,1x.

Росприроднадзор подготовил свою оценку размера просочившихся в почву нефтепродуктов слишком рано (29 июня 2020), то есть до того момента, когда сбор топлива был завершен. В результате оценка объемов топлива, попавших в водные объекты, была сильно завышена и составила 19,1 тыс. т против примерно 14,3 тыс. т, по оценке компании.

Очистительные работы пока продолжаются. Компания продолжает финансировать все необходимые расходы на добровольных началах, очень добросовестно. Общая сумма затрат компании на устранение последствий инцидента сейчас составляет примерно 12 млрд руб. Однако после оценки экологического ущерба расходы на реабилитацию загрязненных после аварии земель могут снизиться.