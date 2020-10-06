Чем больше расходы в этом году, тем жестче придется планировать будущий
Минфин сообщил о своем намерении занять 2 трлн руб. на рынке ОФЗ в 4К20. Подобный план может указывать на заимствования в среднем на уровне 170 млрд руб. в неделю в 4К20. и представляется нам амбициозным, учитывая что в 3К20 ведомство заняло только 1 трлн руб.
Главный вывод из сообщения Минфина заключается в том, что правительство, судя по всему, нацелено на высокий уровень расходов в 4К20 (потенциально до 5 трлн руб.) с тем, чтобы выполнить свой годовой план по расходам на уровне 23 трлн руб.
Стоит упомянуть о том, что хотя мы изначально считали этот план слишком агрессивным, теперь складывается впечатление, что многое будет зависеть от решения правительства повторно ввести карантинные меры.
В этом случае курс на дополнительные расходы и дополнительные заимствования может с легкостью стать базовым сценарием. Тем не менее, мы подтверждаем свое мнение о том, что чем больше будут расходы в этом году, тем жестче будет план по расходам на будущий год – при сценарии расходов на уровне 23 млрд руб. в этом году, их объём в будущем году может оказаться на 6% ниже г/г.
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