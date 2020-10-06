Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,7% под влиянием нового раунда покупок на американских биржах и дальнейшего восстановления цен на нефть.

Существенное повышение нефтяных котировок стало ответом рынка на улучшение информационного фона вокруг проблемы Brexit. Британия и ЕС продемонстрировали в последние дни готовность к компромиссам в рамках подготовки торгового соглашения, в том числе, касающихся британского законопроекта о внутреннем рынке, который ранее послужил поводом для иска ЕС против правительства Бориса Джонсона за нарушение условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Результатом стал рост среднесрочных опасений в отношении перспектив допуска европейских инвесторов на лондонские биржи после Brexit.

Позиции демократов и республиканцев по вопросу размера второго антикризисного пакета продолжают сближаться, это также поддержало рынок. Демократическая фракция на прошлой неделе приняла «урезанный» до $2,2 трлн проект соответствующего закона, а администрация Дональда Трампа повысила свою оценку второго антикризисного пакета до $1,6 трлн.

В лидерах роста сегодня бумаги М.Видео. Совет директоров ПАО «М.Видео» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли за 2019 год, что соответствует 4,2% годовых дивидендной доходности относительно текущих цен. Ранее, в июне акционеры «М.Видео-Эльдорадо» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Позитивный эффект со стороны данной информации тем не менее, как представляется, носит краткосрочный характер. Акции ПАО «М.Видео» торгуются выше средних рыночных оценок их справедливой стоимости, давно не корректировались, при этом на рынке намечается тенденция повышения интереса к бумагам, отражающим в своей динамике рост традиционной экономики и широкого инвестиционного спроса. Эта ситуация, возможно, транслируется в краткосрочном периоде в спад интереса инвесторов к акциям М.Видео, в том числе, не исключено, в рамках традиционной фиксации рынком прибыли на факте наступления значимого позитивного, но предполагавшегося игроками события.

Сравнительно слабо выглядят сегодня акции Яндекса и группы «Тинькофф», зачастую, как и акции М.Видео, игравшие в последние недели роль «защитных» активов. Повод для продаж – информация Интерфакс о том, что Олег Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с Яндексом как 50 на 50.

Вновь сравнительно слабо выглядят бумаги ВТБ и Сбербанка. Новые сценарные предпосылки стресс-тестирования финансовой устойчивости НПФ, опубликованные ЦБ, заметно ухудшили сценарии для инвестиций в долгосрочные облигации. Одновременно регулятор расширил оценочные спреды в доходности между государственными и корпоративными бумагами. В новой редакции в третий и четвертый квартал от текущего момента предполагается новый раунд падения нефтяных цен, которые оценочно в рамках стресс-теста составляют $23,3 и $21,8 за баррель и, на этом фоне доходности достигают максимума, защитными инструментами выступают краткосрочные бонды и ОФЗ. НПФ обязаны проводить стресс-тестирование портфелей пенсионных накоплений с начала 2018 года, портфелей пенсионных резервов — с 2019 года.

Принимая во внимание улучшение внешнего информационного фона, несмотря на фактор стабильно сдерживающей спрос внутренней финансово-экономической информации, сегодня возможно повышение цен широкого российского рынка акций. Однако, во второй половине дня рост рынка выглядит ограниченным с точки зрения оценок на основе краткосрочной волатильности. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2850-2910 пунктов, 77,40-79,20 рублей и 91,30-93,20 рублей за доллар США и евро соответственно.



