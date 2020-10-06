Российские евробонды продемонстрировали умеренный рост
Российские евробонды: умеренный рост вместе с другими ЕМ
Российские инвалютные займы начали новую неделю довольно спокойно – суверенная кривая сбросила в доходности 1 б. п., примерно такой же рост наблюдался в целом по сегменту ЕМ. Исключением, как это нередко бывает, стала Турция, сбросившая в доходности 10 б. п. вдоль кривой. 5-летняя CDS на «Россию», между тем, продолжила нормализацию к своим уровням, наблюдавшимся до недавнего периода роста рыночной волатильности. Вчера она снизилась на 7 б. п., до 116 б. п.
Сектор ОФЗ: без изменений
Настроения в секторе немного улучшились в последние сессии – по крайней мере, рынок перестал отвесно падать, хотя об уверенном отскоке говорить пока рано. Из новостей отметим сообщение о том, что "Киви финанс" 8 октября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Техразмещение запланировано на 13 октября. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента. Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 20,9 млн виртуальных кошельков и более 118 тыс. терминалов и точек приема платежей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201006/832118788.html