Российские евробонды: умеренный рост вместе с другими ЕМ

Российские инвалютные займы начали новую неделю довольно спокойно – суверенная кривая сбросила в доходности 1 б. п., примерно такой же рост наблюдался в целом по сегменту ЕМ. Исключением, как это нередко бывает, стала Турция, сбросившая в доходности 10 б. п. вдоль кривой. 5-летняя CDS на «Россию», между тем, продолжила нормализацию к своим уровням, наблюдавшимся до недавнего периода роста рыночной волатильности. Вчера она снизилась на 7 б. п., до 116 б. п.

Сектор ОФЗ: без изменений

Настроения в секторе немного улучшились в последние сессии – по крайней мере, рынок перестал отвесно падать, хотя об уверенном отскоке говорить пока рано. Из новостей отметим сообщение о том, что "Киви финанс" 8 октября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Техразмещение запланировано на 13 октября. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента. Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 20,9 млн виртуальных кошельков и более 118 тыс. терминалов и точек приема платежей.



