На горизонте замаячила новая «гора» денег

Произошедшая в сентябре коррекция (когда индекс S&P обвалился почти на 10%) оказалась краткосрочной и неглубокой. С конца сентября рынок нашел поддержку благодаря заметным продвижениям в принятии законопроекта о новых фискальных стимулах (как мы уже отмечали, ралли, наблюдающееся на финансовых рынках с апреля этого года, обусловлено запуском беспрецедентно масштабных монетарных и фискальных стимулов, которые вызвали большой прирост долларовой денежной массы +20% г./г.).

По данным СМИ, демократы и республиканцы близки к принятию пакета стимулов (в прошлый четверг успешно прошло голосование в Палате представителей, контролируемой демократами) в объеме 2,2 трлн долл. (что, тем не менее, меньше изначально планировавшегося “героического” пакета на 3,4 трлн долл.) для того, чтобы не допустить распространения негативных эффектов от начавшейся второй волны COVID-19, а также от окончания срока действия (это произошло 1 октября) предыдущего фискального пакета.

«Мяч» на стороне республиканцев

Эти стимулы включают выплаты по 600 долл. в месяц безработным американцам до января 2021 г., прямую разовую выплату по 1200 долл. американским налогоплательщикам (а также по 500 долл. всем финансово зависимым от них), налоговые каникулы (налоговый кредит) корпорациям (чтобы они смогли предотвратить увольнения), субсидирование выпадающих доходов для собственников жилых помещений, чтобы на улице не оказались те, кому они сдают жилье (по оценкам, таковых оказалось бы 40 млн людей без этой поддержки), а также субсидирование авиационной отрасли (представители которой угрожают тысячами уволенных, если не получат поддержку).

Вероятность прохождения этого или модифицированного (скорее урезанного) законопроекта через Сенат (то есть получение одобрения со стороны республиканцев) возросла с выздоровлением Д. Трампа (вчера президент появился в Белом доме с высказыванием, что вирус не страшен, и он чувствует себя как никогда хорошо). Недовольство республиканцев в Сенате вызывает как распределение поддержки между получателями (выплаты безработным слишком большие, в то время как средства, выделяемые на тестирование вируса, недостаточны), так и объем пакета (они не готовы выделять больше 1 трлн долл.).

Вторая волна COVID-19 не оставляет времени для раздумий

В то же время ухудшающееся состояние экономики (в сентябре число рабочих мест увеличилось всего на 660 тыс. против 1,6 млн в июле и августе) в условиях второй волны коронавируса, скорее всего, подтолкнет обе стороны к более быстрому принятию компромисса (чтобы не допустить обвала на рынках в преддверии президентских выборов). Участники финансового рынка считают именно такой исход базовым. Позитивная динамика S&P и золота в последние дни (+1-2%) свидетельствует о том, что в цены уже закладывается предполагаемый рост долларовой денежной массы от нового пакета фискальных стимулов.