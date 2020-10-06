Вчера Лоретта Местер, президент ФРБ Кливленда и голосующий член FOMC заявила, что если доходность на рынке облигаций начнет расти, то ФРС может пересмотреть структуру операций QE.

Прежде всего, она имела ввиду смещение покупок ФРБ Нью-Йорка на более длинные выпуски. Как сказала Местер, ФРС внимательно следит за ситуацией и как только увидит, что доходности уходят вверх, в некомфортную зону, то центробанк может начать покупки длинных трежерис без изменения общего объема QE.

Это очень важное заявление. Вчера доходность по длинным выпускам резко пошла вверх. Если процесс продолжится и ставки уйдут еще выше, то это может ужесточить финансовые условия на рынке, что в условиях пандемического спада крайне нежелательно.

Поэтому ФРС дает серьезный сигнал того, что они будут контролировать кривую доходности. Конечно, для инвесторов в акции это большой плюс, который можно оценить в дополнительные 10-15% роста по фондовым индексам США.