"Новатэк" растет вслед за ценами на природный газ
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Новатэка (+4,17%) и акции АЛРОСы (+3,53%). В лидерах снижения были бумаги Акрона (-1,67%) и котировки Полиметалла (-1,54%).
Акциям Новатэка оказывает поддержку увеличение цен на природный газ, которые только за вчерашнюю сессию подскочили более чем на 7%. Бумаги Новатэка, в свою очередь, подошли к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, расположенной у 1100 руб. и преодолели среднюю полосу Боллинджера дневного графика (1085 руб.). Если котировкам удастся закрепиться выше 1100 руб., стоит ждать развития повышения к 1130 руб. (верхняя полоса Боллинджера). У последней отметки, в свою очередь, определится судьба среднесрочного тренда – нельзя исключать, что он сменится на восходящий.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201006/832120803.html