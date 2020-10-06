В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Новатэка (+4,17%) и акции АЛРОСы (+3,53%). В лидерах снижения были бумаги Акрона (-1,67%) и котировки Полиметалла (-1,54%).

Акциям Новатэка оказывает поддержку увеличение цен на природный газ, которые только за вчерашнюю сессию подскочили более чем на 7%. Бумаги Новатэка, в свою очередь, подошли к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, расположенной у 1100 руб. и преодолели среднюю полосу Боллинджера дневного графика (1085 руб.). Если котировкам удастся закрепиться выше 1100 руб., стоит ждать развития повышения к 1130 руб. (верхняя полоса Боллинджера). У последней отметки, в свою очередь, определится судьба среднесрочного тренда – нельзя исключать, что он сменится на восходящий.