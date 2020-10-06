Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, рубль во вторник открылся снижением, после чего некоторое время активно слабел из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Утром рынки пытались расти, реагируя на возвращение в Белый дом Трампа, что свидетельствует о существенном улучшении его состояния. После старта российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены резко сдали позиции, однако затем возобновили подъем. На этом фоне рубль после кратковременного провала стал быстро восстанавливаться, выйдя в умеренный плюс.

Развивающиеся валюты в начале дня пытались укрепляться, но утром перешли к активному снижению, большинство в моменте несло ощутимые потери, однако в начале российских торгов ситуация в секторе резко улучшилась, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок сумел возобновить восходящую динамику. Вслед за позитивным открытием индекс гособлигаций RGBI резко снизился, выйдя ненадолго в минус, но затем стал активно расти, обновив двухнедельный максимум.

Нефть демонстрирует силу

Вчера нефть закрылась около новых дневных вершин, показав мощный рост. Сегодня котировки консолидировались, испытав кратковременное снижение после нашего открытия, но затем устремились вверх, обновляя локальные максимумы.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать сразу несколько факторов. Кроме позитивной динамики других площадок, драйвером роста котировок нефти выступает угроза очередного урагана в Мексиканском заливе, способного затронуть производственные мощности.

Также повышению нефтяных цен способствует закрытие добычи на шести норвежских месторождениях, вызванное забастовкой рабочих. Правда, по мнению многих экспертов, она не должна быть долгой.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен способна еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,4 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,3 млн барр.

Доллар штормит

Предыдущую сессию индекс доллара (DXY) завершил около нового двухнедельного минимума, понеся существенные потери. Сегодня котировки несколько раз переписывали локальные минимумы, но затем резко отскакивали, совершая широкие разнонаправленные движения. К текущему моменту DXY резко откатился от дневной вершины, находясь сейчас в небольшом минусе около отметки 93,4 п.

Европейская валюта во вторник также не отличается стабильностью динамики. На старте нашей сессии пара EUR/USD совершила рывок вверх, переписав двухнедельную вершину, после чего резко снизилась, обновив минимум сессии. К текущему моменту евро вернулся к достигнутым вершинам, пара EUR/USD торгуется немного ниже уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB не смогла преодолеть промежуточное сопротивление 79,4 и теперь направилась к ближайшей поддержке 77 руб. Немного ниже находится нижняя граница среднесрочного восходящего канала. До закрытия часовой свечки под этой динамической поддержкой более вероятно возобновление роста.



