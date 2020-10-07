Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Благоприятная обстановка рынке энергоносителей стала фактором поддержки котировок в нефтегазовом секторе (соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Московской биржей, повысился на 1.4%). В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 3.4%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.8%. Кроме того, ожидания восстановления объемов продаж на рынке алмазов поддерживают котировки акций корпорации Алроса (ALRS, +3.2%). Тем временем в горнодобывающем секторе наметилось усиление давления продаж. Так, акции Полюса (PLZL) подешевели на 3.3%, Норникеля (GMKN) – на 2.6%, ММК (MAGN) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 6.7%, Зила (ZILL) – на 6.0%. привилегированные акции Костромской сбытовой компании (KTSBP) – на 4.6%.

Фондовые индексы США понизились на 1.3% — 1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможно повышение волатильности на рынках акций, включая российский. Президент США сообщил о своем указании приостановить переговоры о пакете мер поддержки экономики (через несколько часов после выступления Дж. Пауэлла, который призвал к усилению таких мер), что может оказаться негативным для фондовых рынков фактором. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения вверх по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США на глобальном рынке в качестве «защитной» валюты.



