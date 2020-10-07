Российский рынок акций вчера продолжил подъем. И были все основания полагать, что рост продолжится и сегодня. Но как всегда все испортил Дональд Трамп, заявив о прекращении переговоров с демократами по пакету стимулирующей помощи экономики.

Демократы настаивают на выделении 2,4 трлн долларов, в то время как власти считают нужным выделить на эти цели 1,6 млрд. Причем заявление Трампа прозвучало буквально после речи главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в очередной раз заявил, что экономика США без стимулирующих мер будет восстанавливаться более медленными темпами.

Свою позицию Трамп мотивировал тем, что часть этой помощи пойдет не нуждающимся, а на избирательную кампанию в поддержку демократов. Что ж, ему виднее…

Но растущие вчера американские рынки отреагировали на это почти мгновенным 2-процентным снижением. Однако практика последних недель показывает, что все американские просадки довольно быстро откупаются. Вот и сегодня с утра американские фьючерсы подрастают на 0,4%, в плюсе практически все промышленные металлы и золото.

Так что открытие нас ждет с минусом, но в дальнейшем есть сильная вероятность продолжения роста западных фьючерсов, за которыми пойдем и мы.

Из бумаг стоит обратить внимание на Сбербанк, который и вчера был лучше рынка. Бумага сильно просела, да и дивидендный гэп ей неплохо бы начать закрывать. Если возобновится укрепление рубля, то это также окажет поддержку Сберу.

Внимательно следим за «Норникелем». Сегодня он обещает быть лучше рынка за счет роста платины и палладия. На бумагу по-прежнему давит неопределенность вопроса о размере компенсации за розлив топлива в Норильске. Считаем, что весь негатив уже заложен в ценах и теперь любое снижение объявленной государством суммы в около 2,1 млдр долларов бумаги компании будут отыгрывать ростом.

Вместе с тем с утра более чем на процент снижается нефть, оставаясь, впрочем, на «нормальном» для последнего времени уровне чуть выше 42 долларов за баррель. С учетом этого и ожиданий роста рубля хуже рынка могут смотреться бумаги нефтегазового сектора.

Рубль также пострадал поздно вечером от Трампа, прервав начавшееся уверенное укрепление. Сегодня Банк России увеличит объем валютных интервенций примерно в 2,5 раза, что будет способствовать росту рубля. Однако негативом для российской валюты является заключение Организации по запрещению химического оружия о том, что в организме навального все-таки найдены следы отравляющего вещества из группы «новичок».

Это повышает вероятность введения санкций в отношении России, но вряд ли они будут серьезными. Во многом они уже заложены в котировки рубля.

Поэтому с большой вероятностью рубль все-таки начнет реализовывать потенциал краткосрочного роста с целью 76,4 руб за доллар.



