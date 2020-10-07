Внешний фон выглядит нейтрально, может, незначительно смещен в негативную сторону в преддверии начала торгов на Московской бирже. Японские акции снижались на азиатской сессии в среду, при этом акции в Гонконге, Южной Корее и Австралии демонстрировали рост. Фьючерсы на европейские фондовые индексы были в красной зоне утром в среду, при этом фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляли в цене.

Сбербанк сегодня опубликует финансовые результаты за 9 месяцев по РСБУ. Минфин на первом в 4 квартале аукционе предложит инвесторам 10-летний флоатер 29013 без лимита, а потом среднесрочную «классику» в виде ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 млрд рублей. Ближе к вечеру Минэнерго США традиционно опубликует еженедельный отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. Уже после завершения регулярных торгов на Московской бирже ФРС США опубликует протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 16 сентября, который будет интересен с точки зрения обсуждения условий повышения ставки в будущем.

Трамп прервал переговоры

Позитивная динамика на Wall Street и устойчивый аппетит инвесторов к риску на торгах во вторник были разрушены сообщением в твиттере Дональда Трампа, который решил приостановить переговоры с демократами о новом пакете мер государственной поддержки экономике до окончания ноябрьских выборов. Индекс широкого рынка S&P 500, который рос на 0,7%, резко снизился и завершил вторник падением на 1,4%. Вернулся спрос на защитные активы. В результате доходность казначейских облигаций снизилась.

Удивительно, но буквально накануне в том же твиттере Трамп отметил необходимость стимулов и утвердительно написал, что сделка должна быть достигнута. В тот момент глава Минфина Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси еще активно обсуждали по телефону соглашение. Стоит напомнить, что на столе было два предложения. Одно от администрации Белого дома в размере $1,6 трлн и другое от демократов в размере $2,2 трлн. Принципиальные разногласия были вокруг помощи властям штатов. Демократы просили на это почти $1 трлн, а республиканцы считали, что эти траты не имеют отношения к пандемии и предоставляют помощь преимущественно демократическим руководителям штатов, которые неэффективно осуществляют свою работу. Позже Нэнси Пелоси согласилась в 2 раза сократить объем расходов на эти нужды, но, видимо, и такой вариант республиканцев не устроил.

При этом в твиттере Трамп написал о том, что Палата представителей и Сенат должны немедленно одобрить $160 млрд на поддержку авиакомпаниям и малому бизнесу. Эта фраза несколько рассеивает тучи на финансовом горизонте.

Реакция рынка

Всего за несколько часов до твита Трампа был опубликован текст выступления главы ФРС на виртуальной конференции, организованной Национальной ассоциацией экономики бизнеса. Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики США будет слабым без достаточной госпомощи, и сказал, что предоставление слишком большого объема стимулов не создаст проблем.

Куда более интересный вопрос заключается в том, почему рынок относительно скупо просел во вторник, ведь еще с конца прошлой недели пакет стимулов был по факту единственным драйвером позитивных настроений. Доходность 2-летних нот Казначейства США практически не изменилась во вторник, составила 0,147%. Доходность 10-летних облигаций упала на 1,9 б.п. до 0,741%. Доходность 30-летних бондов снизилась на 2,8 б.п. до 1,537%. Это самое существенное сессионное падение показателя за последний месяц. При этом в ходе торгов во вторник доходность 30-летних бондов поднималась до 1,61% — максимум с июня.

С одной стороны, здесь может идти игра со ставкой на победу на выборах Джо Байдена. При таком сценарии и с учетом концентрации в руках демократов контроля над обеими палатами Конгресса дополнительный пакет помощи принять будет многим проще, и этот пакет может быть масштабнее, нежели $2,2 трлн, которые демократы хотели согласовать с республиканцами до 3 ноября.

С другой стороны, вспоминая риторику Федрезерва, Центробанк США остается пока одиноким воином за экономическую экспансию. И теперь ФРС, возможно, будет вынуждена нарастить объемы программы покупки активов на 25% или на 30% относительно реализуемых сейчас ежемесячных покупок в размере $120 млрд. Ставка на дополнительную поддержку со стороны ФРС также может защищать рынки от просадки.

Трамп не снискал сочувствия из-за Covid

Обычно должно пройти не менее недели прежде, чем какие-либо события в рамках президентской гонки отражаются во мнении избирателей, утверждают политтехнологи. Однако первые свидетельства указывают на то, что американцы не стали сочувствовать Дональду Трампу по факту его заболевания коронавирусом. Согласно свежему опросу Reuters/Ipsos, две трети избирателей заявили, что Трамп не заразился бы коронавирусом, если бы относился к пандемии более серьезно. При этом 9% скептически отнеслись к тому, что заболевание Трампа Covid-19 была правдой.

История на стороне сочувствия. Так поддержка избирателей выросла у Эйзенхауэра, Кеннеди и Рональда Рейгана после того, как стало известно о проблемах со здоровьем либо иной угрозе жизни.

Свежий опрос RealClearPolitics указывает на то, что Байден опережает Трампа на 9 процентных пунктов. Это на 3 пункта выше, чем была Хиллари Клинтон в той же точке предвыборной гонки в 2016 году.

Валютный рынок

Доллар на азиатской сессии в среду незначительно слабеет к шведской кроне и новозеландскому доллару, скромно укрепляется против канадского доллара и японской иены. Австралийский доллар является лидером роста в Большой десятке. Поддержку австралийской валюте оказала публикация проекта бюджета, согласно которой в 2020 — 2021 годах ожидается выпуск облигаций на 240 млрд австралийских долларов. При этом из них 117 млрд уже размещены. Аналитики прогнозировали куда более существенный объем (260 млрд). На фоне этой информации возрос спрос на австралийские облигации, доходность по 3-летним бумагам упала до 0,12%, а доходность по 10-летним бумагам снизилась до 0,85%. Австралия — в группе развитых стран предлагает инвесторам положительную реальную доходность, поэтому спрос на ее активы обеспечивает поддержку австралийской валюте.

Доллар вырос во вторник против всех валют Большой десятки за исключением иены, которая также пользуется у инвесторов спросом в статусе защитного актива. Товарно-сырьевой блок десятки (AUD, NZD, NOK) пострадал наиболее существенно. Норвежская крона была самой слабой валютой G10 на фоне забастовки сотрудников 6 морских нефтедобывающих платформ, из-за которой производство нефти в Норвегии сократилось на 8%. Трудовой спрос может затянуться. Аналогичная ситуация случилась в 2012 году. Тогда разрешить конфликт позволило только вмешательство правительства.

Азиатские валюты последнее время выглядят лучше конкурентов в сегменте развивающихся рынков благодаря тесным взаимосвязям с Китаем. С тех пор как опросы в США стали показывать более уверенную победу на выборах Джо Байдена, азиатские валюты стали дорожать более уверенно. Как ожидается, демократы в Белом доме принесут более масштабные финансовые стимулы, а также улучшат торговые отношения с Китаем. Корейская вона, тайваньский доллар и тайский бат могут стать ключевыми бенефициарами такого развития событий. Южная Корея, Тайвань и Таиланд в среднем в 3 раза более существенно зависят от экспорта, нежели Индонезия, Филиппины или Индия.

Рубль слабел к доллару в первой половине торгов вторника, пытался повторно проверить на прочность 78,87 — максимум понедельника в паре USDRUB. Однако выше 78,60 силы доллара иссякли. В середине дня российская валюта при поддержке цен на нефть начала активное укрепление, ушла ниже уровня 78,00, тестирование которого мы ожидали в утренних комментариях, протестировала 77,60. Затем цены на нефть остановили свое ралли, рубль также сдал часть своих достижений и вернулся к 78,00. Вечером российская валюта ослабла на фоне растущего по всему спектру рынка доллара из-за решения Трампа прекратить переговоры с демократами по пакету господдержки USDRUB завершил вторник около 78,45.

Продажи российской валюты замедляются выше 78,50. При этом «новая вводная» от Трампа может вылиться в попытку роста до 79,00 в среду. При этом рыночная интерпретация новости о прекращении переговоров может в итоге оказаться позитивной, если инвесторы начнут делать ставку на то, что демократы в случае победы Байдена и получения контроля над Сенатом и Палатой представителей смогут принять куда более масштабный пакет стимулов. При таком повороте настроений курс USDRUB может оттолкнуться от 79,00 и проверить на прочность нижнюю границу формируемого с июня тренда в районе 77 — 76 за единицу американской валюты.

Нефть

Нефть подешевела после того, как Дональд Трамп объявил прекращение переговоров по стимулам. Опубликованный во вторник поздно вечером отраслевой отчет также оказал давление на нефтяные котировки. Декабрьские фьючерсы на Brent к 07:15 мск упали на 1,6% до $41,98/барр., контракты на американский бенчмарк WTI снижались в цене на 1,9% до $39,88/барр.

Запасы сырой нефти в США выросли на 950 тыс. баррелей, сообщил отчет Американского института нефти, который составляется на добровольной основе и традиционно предшествует официальным цифрам Минэнерго. Согласно отчету API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов на 1,03 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов энергетического рынка, опрошенных агентством Bloomberg, подразумевает, что официальная статистика в 17:30 мск сообщит о сокращении и запасов сырой нефти, и бензина с дистиллятами.

Позитивной для энергетического рынка новостью стал факт повышения Саудовской Аравией официальных цен на ноябрь на главный сорт Arab Light для покупателей из азиатского региона. Азия является ключевым рынком для саудитов. Поэтому повышение цен может свидетельствовать об улучшении спроса, поскольку в сентябре и октябре Saudi Aramco снижала цены на флагманский сорт из-за стагнации спроса.

В Мексиканском заливе операторы нефтяных платформ остановили 29% мощностей добычи из-за урагана Дельта, который усилился до 4 категории.