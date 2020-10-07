Российский рынок акций во вторник открылся ростом благодаря поддержке внешнего фона. Однако затем восходящий импульс быстро завершился, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Таким образом, развить устойчивый отскок не получилось. Объемы торгов вновь начали увеличиваться, указывая на высокое предложение со стороны продавцов.

Отраслевой индекс нефтегазового сектора второй день подряд был в лидерах роста (+1,4%). На этот раз его главной движущей силой выступили акции Новатэка, подскочившие на 3,4%. Этот импульс в бумагах компании пока не воспринимается как начало нового тренда, так как все движение укладывается в рамки устоявшегося бокового коридора последних месяцев.

В других отраслях сильнее рынка выглядели акции АЛРОСА (+3,2%). Бумаги подошли к важной области торможения 77,5–80 руб. Без поддержи со стороны внешних факторов бумаги могут остановиться около этой зоны сопротивления.

Накануне прошла волна распродаж в драгоценных металлах. Золото опустилось к $1875, что привело к соответствующему провалу акций Полюса (-3,3%), Полиметалла (-3,2%) и Петропавловска (-2,1%). На опережающую динамику этих бумаг в ближайшее время рассчитывать сложно. Существенной недооценки не просматривается. От более глубокой просадки удерживает относительно слабый рубль.

Во вторник курс USD/RUB вырос к 78,5 и проигнорировал рост фьючерсов Brent на 3%. В сумме за две сессии нефть выросла на 8,6%, а рубль при этом ослаб к доллару на 1%. То есть явно прослеживается отставание национальной валюты от нефтяного фактора. Как правило, такие отклонения связаны с геополитическими факторами и в среднесрочной перспективе постепенно исчезают.

На вчерашней вечерней сессии ситуация на мировых фондовых площадках начала ухудшаться. Президент США приказал своим представителям прекратить переговоры с лидерами демократической партии о пакете финансовых стимулов, который теперь может быть принят только после выборов. Об этом Трамп сообщил в своем Твиттере, после чего началась активная распродажа на многих фондовых площадках.

Это положило конец долгим месяцам упорных переговоров между президентской администрацией и Конгрессом всего через несколько часов после решительного призыва председателя ФРС Джерома Пауэлла к увеличению расходов для поддержки восстановления экономики. Ранее представители демократической партии предложили пакет помощи на $2,2 трлн, который не получил поддержки республиканцев в Палате представителей, в то время как Белый дом одобрил стимулирующие меры объемом лишь в $1,6 трлн.

Американский рынок акций на фоне происходящего резко развернулся вниз, оттолкнувшись от области сопротивления 3400–3430 п. по индексу S&P 500. Это негативный технический сигнал, указывающий на повышение риски более серьезной коррекции. Впрочем, Трамп известен тем, что очень быстро может поменять мнение по тому или иному вопросу в случае если ему это выгодно. Так и сейчас, возврат к переговорам о стимулирующих мерах для экономики США способен оказать сильную поддержку американскому фондовому рынку.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды Русгидро. Завтра с открытия ожидается падение этих бумаг примерно на 4%. При благоприятной конъюнктуре рынка такие гэпы обычно закрываются за период от одной до трех недель. Ухудшение ситуации может продлить этот период ориентировочно до двух месяцев.

На Московской бирже сегодня ожидается начало торгов акциями Совкомфлота под тикером FLOT. Согласно данным Интерфакса, размещение бумаг прошло около нижней границы обозначенного дранее диапазона — 105 руб. Бумаги могут быть интересны долгосрочным инвесторам. Акции компании могут «защищать» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. Плюс ожидается дивидендная доходность выше 5%.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов Сбербанка по РСБУ по итогам 9 месяцев.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,6% и находятся около уровня $42.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия вторника.



