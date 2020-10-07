Трамп вернулся в Белый дом, чем поддержал настроения инвесторов вчера днем…

Вчера российский рынок акций продолжил расти благодаря дорожавшей нефти и сохранявшемуся относительно позитивному настрою на внешних рынках. Состояние здоровья президента США, по словам его врачей, улучшилось, Дональд Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов прибавил 0,4%, индекс РТС – 0,9%.

Курс рубля к доллару оставался волатильным, но в итоге заметно не изменился. Рубль поддержало укрепление нефтяных котировок, в то же время резкий рост случаев заражения коронавирусом в стране, обострение ситуации сразу в нескольких государствах бывшего СССР вблизи границ России и сохраняющаяся угроза новых санкций в отношении РФ оказывают давление на российскую валюту.

Европейские рынки после снижения в начале торгов быстро вернулись в позитивную область и завершили день в плюсе, индекс Euro Stoxx50 вырос на 0,4%. Восстановление мировой экономики будет более медленным и неровным, согласно опубликованному пересмотренному прогнозу ВТО. Хотя теперь организация предсказывает, что мировая торговля упадет в 2020 г. на 9,2% год к году против прогнозировавшегося в апреле падения на 12,9%, рост в 2021 г. составит лишь 7,2%, а не 21,3%, как ожидалось ранее. Главы ЕЦБ и ФРС вчера вновь обратили внимание на необходимость дальнейшей поддержки экономики со стороны правительств. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью WSJ отметила, что меры по сдерживанию коронавируса представляют явную угрозу для восстановления экономики региона, и призвала правительства не прекращать бюджетную поддержку слишком скоро. Лагард сказала, что монетарные меры ЕЦБ удачно дополняют бюджетную помощь и что ее больше всего беспокоит возможность «эффекта обрыва» из-за внезапного прекращения государственной поддержки. При этом она подтвердила готовность использовать все доступные средства, которые обеспечат «эффективный и пропорциональный результат», в том числе дальнейшее снижение ставок ниже нуля.

Что же касается Соединенных Штатов, то в тексте выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной конференции Национальной ассоциации деловой экономики повторяется тезис о том, что наблюдаемое восстановление «сильное, но неполное», поэтому экономика нуждается в дальнейшей поддержке от законодателей.

Экономические перспективы остаются крайне неопределенными, а сдержанная реакция властей может ослабить темпы восстановления. По мнению Пауэлла, ограниченная финансовая поддержка экономики несет больше рисков, чем чрезмерная помощь. Финансовые и фискальные меры должны дополнять друг друга до тех пор, пока экономика не избавится от последствий кризиса.

Если восстановление будет медленным, то процентные ставки дольше будут находиться у нижней границы диапазона.

… но затем он отправил американский рынок вниз, отложив переговоры по стимулам до выборов

Вскоре после призывов Пауэлла к дополнительным стимулам президент Трамп решил прекратить соответствующие переговоры до выборов. Это вызвало падение фондовых рынков, снижение доходностей UST и укрепление доллара. S&P500 провалился в итоге на 1,4%, а Nasdaq отступил на 1,6%.

Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС. Как мы уже отмечали, протоколы представляют ограниченный интерес для рынка, поскольку уже после заседания и глава ФРС, и его коллеги не раз излагали свои взгляды на экономические перспективы и политику регулятора. Тем не менее, возможно, протоколы смогут помочь инвесторам понять аргументацию ФРС в пользу смещения акцентов с инфляции на рынок труда.

Нефтяные котировки вчера днем продолжали движение вверх, чему способствовали еще сохранявшиеся ожидания второго пакета финансовых стимулов в США, а также забастовка на нефтяных месторождениях в Норвегии. Однако решение Трампа прекратить переговоры по стимулам отправило вечером цены на нефть вниз.

Этим утром нефть продолжает дешеветь. Как всегда по средам, сегодня выйдут данные о состоянии нефтяных запасов в США за прошедшую неделю.

Прогнозы пока неоднозначные: API ждет небольшого прироста, а рынок – снижения.

Азиатские индексы сегодня колеблются вблизи вчерашних уровней закрытия.

Фьючерсы на американские и европейские индексы вышли в плюс после падения накануне вечером. Российские фондовые индексы начнут день в красной зоне.