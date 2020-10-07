Вчера закончился прием заявок на первичное приобретение акций ПАО Совкомфлот. Инвесторы оценили компанию в 3,18 млрд долл. США. Количество размещаемых акций может составить 17%. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные нужды и развитие бизнеса.

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Совкомфлота и считаем, что бумага имеет потенциал роста. Нижняя граница ценового диапазона в 105 рублей за акцию соответствует нашим ожиданиям. В краткосрочной перспективе мы полагаем, что «розничные» инвесторы окажут поддержку ликвидности акций и объемам торговли, повышая привлекательность бумаги.

Основными драйверами роста в долгосрочной перспективе станут развитие арктических проектов и переход к фазе восстановления/роста мировой экономики. По окончании пандемии, компания сможет чувствовать себя лучше своих мировых конкурентов, а потенциал ослабления рубля будет играть ей на руку.