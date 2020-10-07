Что поддержит рост бумаг "Совкомфлота"?
Вчера закончился прием заявок на первичное приобретение акций ПАО Совкомфлот. Инвесторы оценили компанию в 3,18 млрд долл. США. Количество размещаемых акций может составить 17%. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные нужды и развитие бизнеса.
Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Совкомфлота и считаем, что бумага имеет потенциал роста. Нижняя граница ценового диапазона в 105 рублей за акцию соответствует нашим ожиданиям. В краткосрочной перспективе мы полагаем, что «розничные» инвесторы окажут поддержку ликвидности акций и объемам торговли, повышая привлекательность бумаги.
Основными драйверами роста в долгосрочной перспективе станут развитие арктических проектов и переход к фазе восстановления/роста мировой экономики. По окончании пандемии, компания сможет чувствовать себя лучше своих мировых конкурентов, а потенциал ослабления рубля будет играть ей на руку.
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