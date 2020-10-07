Вчера оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже подскочил до 58 млрд руб. (2,5x среднедневного показателя за последний месяц) против 19,6 млрд руб. в понедельник.

Наиболее активно торговался 13-летний ОФЗ-26221, объем сделок с которым составил 19 млрд руб. В целом ситуация развивалась по тому же сценарию, что и в предыдущие два дня торгов: на открытии ОФЗ выросли в доходности на 1–2 бп на фоне ослабления рубля, и опять же вслед за рублем полностью отыграли понесенные потери, после того как он восстановился. Среднесрочные и длинные выпуски с фиксированным купоном преимущественно снизились в доходности на 2–7 бп.

Короткие ОФЗ-ПД закрылись на прежних уровнях, а лучший результат показали облигации сроком обращения 7–11 лет благодаря притоку нерезидентов: в частности, 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,10%) снизился в доходности на 8 бп, а 7-летние ОФЗ-26232 (YTM 5,79%) и ОФЗ-26207 (YTM 5,61%), 9-летний ОФЗ-26224 (YTM 6%) и 11-летний ОФЗ-26218 (YTM 6,21%) потеряли по 7 бп. Самые длинные бумаги отстали от среднесрочных выпусков: 15-летний ОФЗ-26233 и 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,34%/6,42%) опустились в доходности всего на 3–4 бп. Однако главным аутсайдером стал 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,28%), поднявшийся в доходности на 2 бп.

Вечером Росстат представил оценку инфляции за сентябрь, которая в месячном сопоставлении составила —0,1%, что соответствовало консенсус-прогнозу. Годовая инфляция ускорилась до 3,7% против 3,6% г/г в августе.

Второй день подряд ОФЗ вчера сильно смотрелись на фоне локальных облигаций других развивающихся стран, 10-летние выпуски которых закрылись ростом доходностей на 1–7 бп. В худшую сторону выделялся бразильский 10-летний бенчмарк, доходность которого повысилась на 13 бп.

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит инвесторам 5-летний ОФЗ-26234 с фиксированным купоном на сумму 30 млрд руб., а также 10-летний флоутер ОФЗ-29013 в объеме доступного для размещения остатка (338 млрд руб.). Таким образом набор предлагаемых к размещению выпусков (ОФЗ-ПД + флоутер) остается без изменений третью неделю подряд, но на этот раз предложение выпуска с фиксированным купоном увеличено на 10 млрд руб. На последнем аукционе ОФЗ-26234, который проводился две недели назад, при спросе в 30,6 млрд руб. было размещено бумаг на 20 млрд руб.

Полагаем, что сегодня Минфину также удастся реализовать весь запланированный объем данного выпуска, учитывая общее улучшение конъюнктуры рынка и значительный спрос на среднесрочные ОФЗ-ПД со стороны иностранных инвесторов, наблюдаемый в последнее время. Что касается флоутера, мы ожидаем, что фактический объем размещения на сегодняшнем аукционе превысит 100 млрд руб. На предыдущем аукционе ОФЗ-29013, проводившемся 9 сентября, заявок поступило на сумму 207 млрд руб., а в итоге Минфин продал бумаг на 112 млрд руб. Цена отсечения тогда соответствовала Z-спреду к ставке RUONIA в +45 бп. На вторичном рынке котировки ОФЗ-29013 не меняются с момента последнего аукциона. Дополнительный импульс спросу на аукционах, как мы считаем, придаст сегодняшняя выплата Минфином купонов по ОФЗ на внушительную сумму почти в 30 млрд руб.

Между тем, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 2,3 млрд руб. В частности, 3,8 млрд руб. было выведено из 10-летнего ОФЗ-26228, а еще 2 млрд руб. – из 7-летнего ОФЗ-26232, в то время как в 5-летний ОФЗ-26229 нерезиденты инвестировали 4 млрд руб. Таким образом чистый отток иностранных инвестиций за последнюю неделю составил 3 млрд руб., что выглядит для нас неожиданно с учетом ралли на рынке на последней неделе. Однако стоит подождать данных за сегодня, так как часть операций могла быть еще не раскрыта из-за временного лага в проведении расчетов.