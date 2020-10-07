Настроения в секторе ОФЗ улучшились
Российские евробонды: полку бессрочных бумаг скоро прибудет
Вчера российские бумаги остались в стороне от хорошего роста в сегменте ЕМ (кривые крупнейших стран скинули в среднем 3 б. п.). Новостью дня (а, возможно, и месяца) стала информация о намерении «Газпрома» разместить инвалютные бессрочные облигации, которые станут первыми бондами такого рода на мировом рынке для российских компаний реального сектора (рублевые бумаги на внутреннем рынке недавно размещали «РЖД»). Что ж, появление нового высокодоходного инструмента от российского эмитента можно только поприветствовать. Отметим, что, например, евровые бессрочники на мировом долговом рынке довольно активно размещает концерн Volkswagen.
Сектор ОФЗ: цены на 20 б. п. вверх
Ценовой индекс российских гособлигаций RGBI вчера – впервые с 17 сентября – превысил уровень 153 б. п. Как мы отмечали накануне, настроения в секторе несколько улучшились в последнее время, хотя говорить о полной смене тренда пока преждевременно.
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