Во вторник рубль ослабляется вместе с другими валютами развивающихся рынков. Причинами ослабления являются ухудшение перспектив мировой экономики на фоне нарастающей второй волны коронавируса и политическая неопределенность в США из-за выборов в ноябре. Динамика активов развивающихся рынков тесно связана с перспективами восстановления глобальной экономики и цен на сырьё. Кроме того, трейдеры ожидают роста волатильности во всех классах активов на опасениях, что итоги американских выборов будут оставаться неопределенными до декабря (голосование по почте, возможные протесты и апелляции). Также всё более вероятным становится победа Дж. Байдена, что является менее предпочтительным для России вариантом, чем победа Д. Трампа.

При этом цель Банка России – сглаживание повышенной волатильности. Объем валютных интервенций регулятора является небольшим и способен оказать поддержку рублю на достаточно спокойном рынке. В условиях повышенной турбулентности на мировых площадках рубль следует глобальным тенденциям. Напомним, что завтра 7 октября валютные интервенции увеличатся с 5,4 до 8,7 млрд руб. в день (2,9 млрд руб. от ЦБ и 5,8 млрд руб. от Минфина в рамках бюджетного правила).

Политический кризис в Белоруссии, обострение в Карабахе и ситуация с отравлением А. Навального снижают привлекательность российских активов в глазах нерезидентов. Полагаем, что нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в диапазон 78-82 по отношению к доллару и 90-94 к евро. Не исключаем тестирования долларом и евро пиков 2016 года.

Полагаем, что при резком ослаблении рубля выше 80 к доллару российские власти возможно задействуют сначала вербальные интервенции, а затем могут нарастить валютные интервенции в защиту рубля.

В первом квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 74-76 к доллару и 87-89 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному прояснению ситуации с вакциной от COVID-19 в мире и улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.



