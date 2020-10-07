Как снижение курса рубля повлияло на темпы роста цен
В сентябре существенный вклад в инфляцию внесло быстрое повышение цен на отдельные виды продовольствия, а также большинство непродовольственных товаров. Вместе с тем сезонное падение цен на плодоовощную продукцию и отдельные услуги оказало сдерживающее влияние на темпы роста ИПЦ. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе цены на овощи и фрукты вернутся к росту (так, согласно данным оперативной статистики, в последнее время уже отмечается быстрое повышение цен на огурцы и помидоры).
В то же время в ближайшие месяцы потребительский спрос, по нашему мнению, продолжит постепенно восстанавливаться. При этом мы считаем, что повышение темпов роста цен на большинство непродовольственных товаров является следствием заметного ослабления российской валюты в последние несколько недель, что продолжит создавать дополнительное инфляционное давление в экономике.
Однако этот эффект будет довольно умеренным, поскольку большинство продавцов импортных товаров заложили относительно высокий курс доллара в цены непосредственно после резкого ослабления рубля в марте этого года.
Кроме того, в результате увеличения числа заболеваний в текущем месяце, мы допускаем введение дополнительных санитарных ограничений в отдельных регионах, что будет сдерживать рост цен. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что фактический уровень инфляции по итогам текущего года с высокой долей вероятности удержится в интервале 3,8–4%.
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