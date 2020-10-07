Индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones снизились на 1,3-1,6% на фоне остановки переговоров по новым стимулам до президентских выборов, вероятного отсутствия одобрения вакцины из-за новых требований регулятора к её быстрой регистрации, а также на фоне продолжения антимонопольного разбирательства с технологическими гигантами. В частности, законодатели обсуждают предложение о запрете заниматься более чем одним типом бизнеса для Amazon, Facebook и Google, что фактически может привести к разделению компаний. Европейские новости тоже отдавали негативом: Германия начала вводить локальные ограничения из-за вспышек коронавируса, а переговоры по Brexit столкнулись с новыми сложностями со стороны Франции.

Еврокомиссия вынесет решение по слиянию Fiat и Peugeot в феврале 2021 года, по сравнению с изначально планируемым концом 2020. Мы оцениваем это нейтрально, так как сдвиг даты слияния на два месяца не играет принципиальной роли. Слияние остаётся позитивным для кредитного качества обоих компаний, так как увеличивает диверсификацию и не подразумевает какого-либо существенного дополнительного долга.

Moody’s повысило рейтинг Vale (BBB-/Baa3/BBB) с Ba1 до Baa3 со стабильным прогнозом. Повышение рейтингов отражает улучшение в управлении рисками дамб, прогрессом в демонтаже более рискованных из них, а также программой отказа от использования дамб. Финансовые и бизнес показатели также остаются на отличном уровне – долговая нагрузка Net Debt/EBITDA 1.1x. По нашим оценкам это умеренно-позитивно, так как все три рейтинга компании теперь на инвестиционном уровне. Стабильное кредитное качество уже было отражено в отчётности из-за нетипично высоких цен на руду в течение более 1,5 лет после аварии на дамбе.

Продажи новых автомобилей в США упали на 10% г/г в 3кв20 по сравнению с падением на 31% г/г во 2кв20. Продажи в сентябре 2020 выросли на 5% г/г. При этом наблюдается рост цен. Продажи GM (BBB/Baa3/BBB-), Fiat (BB+/Ba1/BBB) на ключевом рынке в США упали наравне с рынком 10% г/г в 3кв20, а Ford (BB+/Ba2/BB+) упали на 5% г/г. Драйвером для такой динамики выступили розничные продажи, которые выросли в 3кв20 или показали околонулевую динамику г/г в отличие от корпоративных продаж, которые продолжают показывать негативную динамику из-за сокращения расходов и инвестиций. Мы оцениваем это умеренно-позитивно, так как фактически компании практически вернулись к докризисному уровню продаж, что, вероятно, также отразится и на прибыли, и на притоке оборотного капитала в 3кв20. Динамика продаж становится похожей на Китай, где наблюдается помесячная положительная динамика после периода изоляции.

Intesa Sanpaolo покупает долю в швейцарском банке Reyl & Cie. По данным Bloomberg, Intesa приобретает 69% в частном Reyl & Cie. Данная покупка связана с расширением подразделения Wealth Management, что соответствует стратегии топ-менеджмента Intesa. По нашим оценкам укрепление позиций в бизнесе, ориентированном на комиссионный доход, поддержит выручку банка в период низких ставок. Также, wealth management несет меньше рисков в период турбулентности (не способствует росту отчислений в резервы). Мы оцениваем данный шаг менеджмента как позитивный в стратегическом плане, однако влияния на котировки Intesa не ожидаем. Активы банка Reyl & Cie — всего CHF 15 млрд (€13,9 млрд), это составляет 1,6% от активов Intesa.