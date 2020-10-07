К концу этого года информационный шторм первых 9 месяцев постепенно превращается в информационный торнадо. В центре финансовой повестки дня сейчас и геополитика, и здравоохранение, и экономика. Чуть ли не ежедневно возникают новые темы и трансформируются основные. Итак, что мы имеем к 13 часам МСК 7 октября 2020 года:

Трамп, внезапно заболевший коронавирусом и также быстро выздоравливающий, решил прекратить переговоры по стимулирующему пакету, чем вызвал жесткую коррекцию на рынке в США. К вечеру 6 или к утру 7 октября он постепенно начал смягчать позицию и заявил, что готов немедленно подписать пакеты помощи авиакомпаниям на 25 млрд., малому бизнесу на 135 млрд и раздать американцам по 1200 долларов. Скорее всего, Трамп решил, что инициатива по стимулирующему пакету должна исходить от него, и он порционно будет кормить рынок позитивом. Такую тактику мы наблюдали во время торговых переговоров с Китаем.

До президентских выборов в США остается меньше месяца, напряжение нарастает.

Продолжаются волнения в Белоруссии, происходит переворот и беспорядки в Киргизии, началась война в Нагорном Карабахе.

Навальный обвиняет в своем отравлении руководство России. На Камчатке кто-то или что-то травит океан.

Польша решила оштрафовать Газпром на 7.6 млрд долларов за Северный поток-2. Возникает вопрос – почему не на 76 млрд?

И наконец, вирус. Вторая волна. Очередные меры изоляции. Рынок эту тему пока игнорирует или уже дисконтировал.

Как видим, композиция возникла не самая простая, но и в этой високосной чехарде стоит быть оптимистом, ждать хэппи-энда, как в кино, а как известно, лучшее кино – это инвестиции.



