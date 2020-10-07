Подрастут ли российские бумаги во второй половине дня?
Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,62%. Драйвером негативной динамики выступает «медвежье» изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти, отмеченное на фоне небольшого снижения нефтяных цен.
Лучше рынка выглядят акции Фосагро. Причиной повышения представляется во-первых недавнее решение утверждение дивидендов за 2-й квартал в размере 33 рублей на обыкновенную акцию, отражающее стабильность «мягкой» дивидендной политики компании и её устойчивость к нынешнему шоку. Дата закрытия реестра уже скоро, 15 октября 2020 года. Вторая причина – это, возможно, косвенное влияние информации СМИ о крайне резком, в 16 раз, росте в текущем году экспорта кормовых культур из России, которая отражает тенденцию повышение внешнего спроса на сельхозпродукцию и носит позитивный характер для всего сегмента бумаг сектора АПК и производства удобрений.
Принимая во внимание улучшение внешнего информационного фона и несмотря на фактор стабильно сдерживающей спрос внутренней финансово-экономической информации, сегодня в итоге возможно повышение цен широкого российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2870-2930 пунктов, 77,40-79,20 рублей и 91,30-93,20 рублей за доллар США и евро соответственно.
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