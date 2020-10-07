В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Системы (+2,02%), котировки Полюса (+0,90%) и Полиметалла (+0,64%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-2,76%) и бумаги Магнита (-2,72%).

Акциям Полюса и Полиметалла в среду росли, несмотря на нисходящую динамику золота и пробой психологически важной отметки 1900 долл./унц. Цены на драгоценный металл, однако, сохраняют важную среднесрочную поддержку 1850 долл.

С технической точки зрения бумаги Полюса в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимул к росту. Как минимум до закрепления выше сопротивления 17 тыс. руб. по акциям сохраняются высокие риски развития нисходящего движения в район 15 000 — 15 300 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которой будет определяться судьба в том числе среднесрочного тренда. Краткосрочные покупатели акций на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками.