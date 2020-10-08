Российский рынок акций в среду показал слабую динамику и закрывал сессию около локальных минимумов. Снижение проходило без резкого роста торговых объемов. Основные европейские фондовые площадки завершали день нейтрально, а американские индексы прибавили более 1,5%, но наш рынок на это не отреагировал.

Индекс Мосбиржи опустился в область ключевой поддержки 2825–2850 п. Важно удержаться не провалиться ниже нее, ведь эта область отделяет индекс от более глубокой потенциальной коррекции в сторону 2700–2740 п.

Отставание российского рынка от других развивающихся площадок продолжает увеличиваться. Соотношение долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets в среду опустилось до нового минимума за два года. И пока непонятно, какой именно драйвер позволит переломить эту тенденцию.

Давление накануне оказывали сообщения о том, что польское управление по охране конкуренции и потребителей оштрафовало Газпром на $7,5 млрд, а также обязало его партнеров по Северному потоку-2 разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода. Кроме того, не добавляют оптимизма и новые санкционные инициативы ЕС. И хотя они, вероятно, будут носить персональный характер и не причинят экономический ущерб, муссирование этой темы в любом случае создает неблагоприятный информационный фон.

Среди акций крупных компаний в среду в плюсе более чем на 1% оказались лишь Полюс и Полиметалл на фоне локального отскока цен драгметаллов, а также акции Системы, в бумагах которых есть очевидный драйвер — IPO Ozon. В среднесрочной перспективе положительные ожидания по АФК сохраняются. Ближайший ориентир — 25,2 руб., максимальный уровень за последние шесть лет.

В аутсайдерах вчера оказались акции Газпром нефти (-3%). Риски сползания в сторону 280 руб. сохраняются, но на длинной дистанции положительный взгляд на перспективы бумаг. Хуже рынка также выглядели обыкновенные акции Мечела, которые полностью отыграли внезапный подъем предыдущего дня. Каких-то идей в этом инструменте сейчас не видим.

Возобновилось падение и в акциях Аэрофлота (-2,5%), которые во вторник отскочили от 65 руб. Сейчас котировки вновь могут протестировать этот рубеж. В целом вся область 60–65 руб. выступает зоной потенциального торможения нисходящего тренда. И хотя интерес инвесторов к бумагам пока остается низким, основная часть down-тренда в акциях авиакомпании уже реализована.

Резкое падение накануне произошло в бумагах МТС (-2,4%). Котировки в моменте опускались к 330 руб. Акции компании остаются консервативной историей, главная ставка которой связана с относительно высокими дивидендами. Плюс поддержку оказывает фактор продолжающегося байбэка. Дальнейшее погашение выкупленных бумаг будет способствовать увеличению размера дивидендных выплат на акцию в абсолютном выражении. Глубокие локальные коррекции в подобных активах можно выкупать.

Торги бумагами Совкомфлота начались с просадки почти на 13% относительно цены размещения. Обороты торгов при этом составили 10,5 млрд руб. — третий результат после Сбербанка и Газпрома.

На долгосрочном горизонте умеренно положительные ожидания от бизнеса компании. Рост выше цены IPO 105 руб., на мой взгляд, весьма вероятен. С точки зрения финансовых результатов Совкомфлот неплохо прошел пик пандемии в I полугодии. Акции компании можно воспринимать в качестве «защитных» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. Дивидендная доходность может быть выше 6%. Компания планирует направлять от 50% чистой прибыли на дивиденды.

По итогам сегодняшнего дня состоится закрытие реестра у ряда крупных компаний: Новатэк, НЛМК, МТС, Татнефть, ПИК, ЛСР. Завтра в этих акциях ожидаются гэпы с открытия торгов.

Размер выплат у всех компаний предполагает доходность до 4% относительно текущих уровней. В результате совокупное влияние всех этих отсечек на индекс Мосбиржи будет незначительное. По нашим расчетам, из-за дивидендных гэпов индекс в пятницу может потерять около 0,20–0,23% или 5–6 пунктов.

Также напомним, что вчера было закрытие реестра акционеров Русгидро (с учетом Т+2), так что сегодня со старта торгов акции могут просесть примерно на 4–4,5%.

Министерство финансов РФ на аукционе ОФЗ установило новый исторический рекорд по объему привлеченных средств. Ведомство разместило облигации серии 29013 на сумму 315,73 млрд руб.

ОФЗ 29013 — это облигации с переменным купоном и погашением в 2030 г. Впервые выпуск был размещен в апреле этого года. Размер купона привязан к величине ставки RUONIA.

Предыдущий рекорд в этом году был установлен в начале сентября, когда были также размещены ОФЗ 29014 с привязкой ставки купона к RUONIA на сумму 187 млрд руб.

Также в среду были размещены ОФЗ 26234 с погашением в 2025 г на 29,57 млрд руб. Суммарно в IV квартале Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ объемом 2 трлн руб. Всего планируется 12 аукционов, по четыре в каждом месяце. Таким образом, всего лишь за один аукцион ведомство вчера выполнило около 17,2% от квартального плана.

Мы видим, что высокий спрос формируется в средних выпусках, у которых ставка купона привязана к значению RUONIA. Размещение таких бумаг может обеспечить значительную часть от плана по привлечению средств через ОФЗ. Высокий спрос на бумаги с переменным купоном можно понять. Очевидно, ЦБ РФ находится в завершающей фазу цикла по снижению ключевой ставки. В таких условиях инвесторы, крупнейшими из которых являются российские банки, могут с осторожностью относиться к длинным выпускам с постоянным купоном, так как при росте рыночных процентных ставок они могут негативно переоцениться. А вот выпуски с привязкой купона к RUONIA в этом плане обеспечивают некоторую защиту от изменения рыночной конъюнктуры.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамик. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,35%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в плюсе на 0,3% и находятся около уровня $42,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.