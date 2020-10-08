Вчера российский фондовый рынок понес потери: индекс Мосбиржи снизился на 1,74%, до 2842,58 пункта, а РТС — на 2,11%, до 1143,95 пункта. Это произошло на фоне подъема американского рынка, который немного не дотянул до 2% роста по основным индексам. Российские игроки теряли уверенность на фоне снижающейся нефти, негативной динамики по коронавирусу, угрожающей новыми карантинными ограничениями, дикого по размеру штрафа, выставленного «Газпрому» польским антимонопольным регулятором, и обсуждения в Европе новых санкций против представителей РФ.

Вирус и санкции останутся угрозой и сегодня: МИД Франции и Германии вчера вечером заявили о подготовке пакета санкций в связи с отравлением Алексея Навального, а позднее их позицию поддержали МИД Великобритании и Нидерландов. При этом внешний фон на рынках перед открытием Мосбиржи сегодня, 8 октября, остается скорее позитивным. Китай продолжает отдыхать, остальные азиатские биржи преимущественно в плюсе: японский Nikkei 225 прибавляет 0,92%, корейский KOSPI растет на 0,39%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,82%.

Нефть марки Brent прибавляет 0,32% после вчерашнего снижения и стоит чуть больше 42,10 долларов за баррель. Рубль укрепляется на 0,17%, до 77,95 за доллар. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,30—0,35%.

Принципиально важной статистики сегодня не ожидается. Германия с утра опубликует данные по торговому балансу. Днем выступит глава Банка Англии Э. Бейли, а в США опубликуют новые сведения по безработице. ЦБ РФ сообщит о состоянии международных резервов.

Из корпоративных событий: сегодня пройдут советы директоров «Аэрофлота» (обсудит реализацию долгосрочной программы развития группы и достижении КПЭ за 2 квартал 2020 года) и «РуссНефти» (рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании за 1 полугодие 2020 года). Напомню, что сегодня перед закрытием реестров последний день с дивидендами за 1 полугодие 2020 года торгуются акции МТС, НЛМК, ПИК, «Новатэка» и «Татнефти».

Техническая картина по индексу Мосбиржи все меньше напоминает треугольник, и все отчетливее виден канал снижающегося тренда. Уровень поддержки в районе 2840—2850 пунктов все еще удерживает позиции, хотя уже не выглядит достаточно надежным.



